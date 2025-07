«Lara Trump voudrait enregistrer un titre avec Gims» : le chanteur s'apprête à sortir un single avec la belle-fille du président des États-Unis

Lara Trump, belle-fille de Donald Trump, pourrait signer un titre musical inattendu avec la star de la musique française, Gims. Une histoire improbable.

Le featuring le plus improbable de la carrière de Gims ? Habitué aux multiples crossovers dans le monde de la musique, la star française pourrait enregistrer un morceau avec une star tout à fait inattendue : Lara Trump.

C'est en effet ce qu'affirme Liil Serge Mbeutcha, le producteur du chanteur français. Au moment de l'investiture de Donald Trump pour son deuxième mandat, il a reçu un appel pour le moins étonnant : un proche de Lara Trump lui a demandé si Gims serait intéressé par une collaboration avec Lara Trump.

«J’ai d’abord cru que c’était un canular»

Il explique avoir entendu : «Lara Trump voudrait enregistrer un titre avec Gims». «J’ai d’abord cru que c’était un canular», reprend-il. «Puis il m’a dit : "Allez voir sur Instagram, elle suit votre artiste !" J’ai envoyé un message à Gims qui disait : "Frérot, dès que t’es dispo, appelle-moi, j’ai un truc dingue à te raconter"».

Sous le choc face à une telle demande, le chanteur a même demandé à son producteur : «T’es sûr que ce n’est pas un troll ?», redoutant un canular téléphonique. Mais l'ancien gestionnaire des carrières de pointures de la scène urbaine comme Ninho, Alonzo ou encore Kaaris a bien confirmé à la star française que la demande était réelle.

«C'est un artiste, pas un militant»

Selon Paris Match, le titre s'intitulera «Makassi» (signifiant «fort», en lingala) et verra la chanteuse américaine se produire en anglais et en français, «par amour pour cette langue et par respect», comme l'a confié LJ Fino, agent-producteur chargé de la carrière de Lara Trump.

Il confie également que ce projet est né après de «longs mois» d'échanges sur un groupe Whatsapp où les deux musiciens se sont liés d'amitié. Conscient des implications d'un tel featuring, le producteur explique : «Lara ne veut pas qu'on associe sa musique à la politique. Mais elle a la peau dure. Elle sait encaisser les critiques, elle avance». Il explique aussi que Gims, lui, a «toujours refusé de faire de la politique. C'est un artiste, pas un militant. Il respecte Lara en tant qu'artiste. La France a bien eu une chanteuse talentueuse comme Carla Bruni. C'est bien la preuve que le public sait faire la part des choses».

Après avoir été co-présidente du comité national des Républicains aux États-Unis, en 2024, Lara Trump s'est retirée de son poste au moment de l'élection de Donald Trump. Elle est pressentie pour être sénatrice.

D'un point de vue artistique, elle se distingue par sa carrière musicale et son style country. Elle a notamment sorti une reprise de «I Won't Back Down», qui a atteint le top 10 des ventes du Billboard. Elle a également créé sa propre émission sur Fox News appelée : «My View With Lara Trump». Elle est mariée au fils du 47e président américain : Eric Trump, depuis 2014.