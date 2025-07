Vieilles Charrues : le festival a accueilli 264.000 personnes pour son édition 2025, un bilan positif selon les organisateurs

Plus de 260.000 festivaliers ont assisté à la 33e édition des Vieilles Charrues, qui s’est achevée dimanche sur un bilan positif pour ce grand rendez-vous 100 % associatif. L’événement avait failli ne pas avoir lieu cette année.

De bons résultats. Après avoir failli être annulé cette année, en raison de différends entre le festival et la mairie de Carhaix, Les Vieilles Charrues s’achève sur un bilan positif. Ainsi, 264.000 festivaliers ont assisté à la 33e édition du festival, soit un peu plus que l’année dernière, qui avait réuni plus de 250.000 personnes.

Sur quatre jours, cette édition a accueilli 85 concerts, dont trois soirées ont affiché complet les vendredi, samedi et dimanche. Parmi les temps forts de cette année, le festival a notamment été marqué par les adieux à la scène du DJ Martin Solveig. Alanis Morissette, Julien Doré, Tiakola, Hamza, Ben Mazué, Zaho de Sagazan, Damso ou encore les Sex Pistols figuraient également parmi les têtes d'affiche de cette édition.

Un bilan financier qui laisse souffler le festival

Les organisateurs se sont également réjouis du bilan financier de ce rendez-vous 100 % associatif, qui ne bénéficie d’aucune subvention publique. «On sera à l'équilibre voire en positif ce qui est déjà une très bonne nouvelle», a déclaré Jérôme Tréhorel, directeur général du festival, à l’AFP.

Ces bons résultats permettent au festival, qui défend un accès universel à la culture et aux concerts, grâce à des tarifs abordables, de souffler après un déficit d’un million d’euros l’année dernière.

«Maintenir la diversité culturelle et l’accès à la culture pour tout·es reste notre priorité et notre combat de tous les jours. Face aux risques de concentration et d’industrialisation de notre secteur, il est urgent de réagir et d’agir ! C’est l’affaire de tout·es : artistes, professionnel·les, bénévoles, institutionnel·les, mais aussi festivalier·es ! Faisons en sorte que la culture ne devienne pas un produit de luxe !», a souligné Jérôme Tréhorel, dans un communiqué.

L’édition 2026 se tiendra du 16 au 19 juillet.