«Les 4 Fantastiques : premiers pas» : on a vu le nouveau film Marvel, et voici ce qu'on en a pensé

Avec «Les 4 Fantastiques : premiers pas», qui sort au cinéma ce mercredi, la toute première famille de super-héros débarque dans le MCU. Un renouveau qui fait du bien.

Depuis quelques années, Marvel fait face à un défi de taille : donner un second souffle au MCU et stopper l’hémorragie face à des fans de plus en plus nombreux lassés par les sorties incessantes de films et de rebondissements incongrus autour de super-héros. Ce mercredi 23 juillet, l’écurie intègre une aventure singulière, où les Avengers ne sont pas de la partie avec la sortie en salles des «4 Fantastiques : premiers pas». Des héros découverts pour la première fois en 1961 sous la plume et le crayon de Stan Lee et Jack Kirby, et adaptés à plusieurs reprises au cinéma sans succès au box-office, ni réussite artistique. Mais c'était sans compter sur les droits d’adaptation de la franchise récupérés par Marvel après le rachat du studio Fox en 2019 par Disney.

Dans cette version signée Matt Shakman, déjà à l’origine de «WandaVision», les spectateurs sont immédiatement plongés dans un monde rétrofuturiste totalement inspiré des années 1960, qui se distingue des autres projets MCU. Cette fois-ci, le récit ne se déroule pas sur la Terre-616, mais bien sur la Terre-828, et plus précisément à New York, où l’on retrouve Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm, lesquels forment une belle et jolie famille qui s’aime, se taquine et se chamaille. En seulement quelques minutes, leur mésaventure est racontée, celle d’un vol spatial expérimental qui a mal tourné quatre ans auparavant et qui a donné à nos héros des superpouvoirs après une exposition à des rayons cosmiques. Depuis, ils sont devenus Mr Fantastique (ou l’homme élastique), la Femme invisible, la Torche et la Chose, tous appréciés par la population qui voit en eux les sauveurs de l’Humanité.

Mais alors que la famille des «4 Fantastiques» s’apprête à s’agrandir avec la venue d’un nouveau membre et que chacun semble avoir trouver un équilibre, le monde est menacé par Galactus, l'un des antagonistes les plus célèbres de Marvel, qui a le pouvoir de dévorer les mondes. C’est sa messagère, la Surfeuse d’argent à la combinaison métallique, qui vient prévenir les Terriens du danger à venir. Dès lors, la famille sera au cœur de toutes les tractations. «L’Univers Cinématographique Marvel a déjà exploré les enjeux familiaux avec les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. Cependant, il s’agissait là de familles qu’on se choisit et donc qu’on peut quitter. Ici, la situation est tout autre car il s’agit avant tout d’une famille de sang autour d’un frère, d’une sœur, d’un mari et de sa femme, et de leur meilleur ami de fac», précise par ailleurs le producteur exécutif Grant Curtis.

L'arc narratif se concentre sur les liens familiaux

Pour la première fois depuis bien longtemps, il n’y a nul besoin de revisionner tous les films du MCU pour comprendre et se passionner pour l’intrigue de cette production plutôt réussie, qui joue sur l’humour et s’attache à rendre hommage aux comics de l’époque. «Les 4 Fantastiques : premiers pas» se concentre davantage sur les liens familiaux et les états d’âme de chacun plutôt que sur les scènes d’action qui auraient pu être plus nombreuses. Mais le film qui a multiplié les coupes et dont John Malkovich en a fait les frais - l’acteur aurait dû apparaître dans la peau d'Ivan Kragoff, alias le Fantôme Rouge -, ne manque pas pour autant de rythme, ni d’intensité.

Cette nouvelle adaptation du célèbre comics qui introduit «Avengers : Doomsday» attendu sur les écrans le 16 décembre 2026, s’appuie enfin et surtout sur un casting cinq étoiles, à commencer par Pedro Pascal totalement crédible dans la peau de Reed Richards, peut-être parce qu’il a tout simplement, comme l’explique le réalisateur, «l’intelligence d’un Docteur Strange ou d’un Tony Stark, (tout en étant) profondément humain». La star de «The Last of us» que le tout-Hollywood s’arrache, séduit tout comme ses partenaires de jeu : Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach. Sans oublier, les épatants Julia Garner («Ozark», «Inventing Anna») et Ralph Ineson («Nosferatu») qui incarnent les deux antagonistes de ces aventures réjouissantes.