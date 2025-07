«On s'en fout de savoir avec qui vous frissonnez» : Liam Gallagher ironise sur la «Kiss Cam» de Coldplay lors d'un concert d'Oasis

Liam Gallagher s'est moqué du groupe Coldplay sur scène après le scandale de la «Kiss Cam» ayant poussé le PDG d’Astronomer à démissionner. Filmé en pleine étreinte avec sa DRH, Andy Byron a déclenché un buzz mondial. De quoi faire réagir l'enfant terrible du rock britannique.

Liam Gallagher n’a pas mâché ses mots. Sur scène à Manchester, Liam Gallagher a ironisé sur le scandale impliquant le PDG d’Astronomer et sa DRH, filmés en pleine étreinte au concert de Coldplay. Le chanteur d'Oasis a critiqué avec mordant les caméras «sournoises» du groupe britannique, responsables d’un buzz mondial.

"Don’t worry for those who are cheating we don’t have that Coldplay camera here"



Oasis at Heaton Park, 20/07/2025pic.twitter.com/Umkm0DPopF

— Oasis Mania (@OasisMania) July 21, 2025