«Avatar : de feu et de cendres» : on a vu la bande-annonce du 3e volet de la saga, et voici ce qu'on en a pensé

Dès ce mercredi, la bande-annonce du 3e volet de la saga à succès «Avatar», «De feu et de cendres», sera diffusée avant la projection des «4 Fantastiques : premiers pas» dans quelques salles de cinéma. On a pu la découvrir en avant-première.

Du grand spectacle. Comme à son habitude, le réalisateur James Cameron devrait nous en mettre plein la vue avec «Avatar : de feu et de cendres», 3e et nouveau volet de sa saga à succès, attendu en salles le 17 décembre prochain. Une première bande-annonce est diffusée à partir de ce mercredi 23 juillet dans de nombreuses salles de cinéma, avant les séances du film «Les 4 Fantastiques : premiers pas» avec Vanessa Kirby et Pedro Pascal.

A en croire les images que nous avons pu visionner en 3D en avant-première, le rendu sera tout aussi magique et spectaculaire que pour les deux précédents opus. En ouverture, quelques séquences d’«Avatar : la voie de l’eau» dévoilé en 2022 et qui ressortira sur les écrans le 1er octobre prochain. Ainsi, les spectateurs peuvent se remémorer les derniers rebondissements de la franchise sur la planète Pandora, avant de découvrir des extraits inédits à l’esthétique visuelle incroyable. On y voit des Na’vis évoluant au milieu de paysages volcaniques, des personnages connus en situation de détresse et un nouveau visage, celui de Varang, la cheffe du clan Na'vi Mangkwan, «le peuple des cendres», jouée par l’actrice Oona Chaplin.

Cette nouvelle production promet des scènes d’action et de guerre incroyables, toujours portées par un brillant casting composé notamment de Sam Worthington dans la peau de Jake Sully, et Zoe Saldaña en Neytiri qui a soif de vengeance. Les deux prochains volets d’«Avatar» sortiront respectivement le 19 décembre 2029 et le 17 décembre 2031.