«On est trop heureux» : Philippe Lacheau dévoile l'affiche du film «Marsupilami»

Alors que l'adorable créature jaune tâchée de noir envahira les salles obscures le 4 février 2026, l'affiche du film «Marsupilami» a été dévoilée par Philippe Lacheau, réalisateur de cette nouvelle adaptation.

Une affiche au poil. Prévue en salles en février 2026, l'affiche de la nouvelle adaptation de Philippe Lacheau intitulée «Marsupilami» a été dévoilée sur le compte Instagram du réalisateur. De quoi attendrir les aficionados de la créature aux airs de peluche montée sur ressorts.

Alors que le tournage s'est achevé en novembre dernier, avec des séquences filmées en Thaïlande, l'adorable mammifère à longue queue a fait son apparition sur les réseaux sociaux de son nouveau papa de cinéma. Dans un post publié sur Instagram, Philippe Lacheau apparaît surpris sur l'affiche de ce live-action, avec sous son visage un Marsupilami sortant d'un oeuf, troublant de réalisme.

«Vous ne pouvez pas imaginer à quel point on a hâte»

En légende, le réalisateur n'a pas pu contenir sa joie à la vue de cette affiche. «Les amis, on est trop heureux de pouvoir enfin vous présenter notre nouveau copain», a t-il rédigé. «Il s'appelle Bibi. Marsupilami sort au cinéma le 4 février et vous ne pouvez pas imaginer à quel point on a hâte de vous faire découvrir le film», a ajouté Philippe Lacheau.

Au casting de ce long-métrage qui colle à l'univers de Franquin, des habitués de la Bande à Fifi, à l'image de Tarek Boudali, Elodie Fontan, Julien Arruti et Reem Kherici. D'autres noms de l'humour s'ajoutent à cette comédie qui s'annonce survoltée, puisque Jamel Debbouze, déjà présent dans l'adaptation d'Alain Chabat «Sur la piste du Marsupilami», sortie en salles il y a plus de douze ans, apparaît sur les images du tournage. A ses côtés, Alban Ivanov, Jean Reno et Corentin Guillot.

«Marsupilami» signera-t-il un nouveau succès pour le roi du box-office ? Philippe Lacheau, qui avait fait ses débuts attachants derrière la caméra pour son film «Babysitting», ayant réalisé plus de 2 millions d'entrées en 2014, avait ensuite explosé les scores avec «Alibi.com 2» et ses 4,2 millions de spectateurs.