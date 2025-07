Euphoria : le compositeur oscarisé Hans Zimmer va signer la bande originale de la saison 3

Le compositeur de légende, Hans Zimmer, a rejoint l’équipe d’«Euphoria», a annoncé HBO. Il signera la musique de la troisième saison.

Une sacrée prise. Officiellement renouvelée en février dernier, la saison 3 d’«Euphoria» s’associe à un collaborateur de taille. Le compositeur oscarisé Hans Zimmer, 67 ans, a rejoint l’équipe et signera la musique de cette nouvelle saison, au côté de l’artiste Labrinth, qui a déjà travaillé sur la musique des précédentes saisons. Une annonce faite via le compte officiel de la série.

Une collaboration dont s’est réjoui dans un communiqué le compositeur lauréat de deux Oscars de la meilleure musique pour «Le roi Lion», en 1995, et «Dune», en 2022. Compositeur de légende, il est également l’auteur de plusieurs musiques de «Pirates des Caraïbes», «Interstellar», «Gladiator», «Inception», «Top Gun : Maverick» ou encore dernièrement «F1».

«C'est un honneur de rejoindre cette incroyable équipe de conteurs dirigée par le visionnaire Sam Levinson. Ensemble, ils ont créé une série audacieuse et émouvante qui a beaucoup touché le public», a noté Hans Zimmer. Et d’ajouter : «La musique de Labrinth a façonné l'identité de la série et je suis impatient de contribuer à l'histoire en cours et d'aider à façonner cette nouvelle saison à travers la musique».

Une arrivée qui marque «un nouveau chapitre»

L’auteur et compositeur britannique Labrinth et le créateur de la série Sam Levinson se sont eux aussi enthousiasmés de cette collaboration, qui marque «un nouveau chapitre dans l'univers d'Euphoria !» a noté Labrinth. «Je suis ravi de rejoindre Hans, l'un de mes héros en matière de musique de film, et d'apporter une nouvelle magie à cette nouvelle saison», poursuit-il dans le communiqué.

De son côté Sam Levinson a confié avoir écrit «cette saison» en écoutant «la musique d'«Interstellar» et de «True Romance», avant d’ajouter qu'Hans Zimmer «fait donc partie de l'ADN créatif depuis le début».

Pas encore de date de sortie

L’arrivée de Hans Zimmer vient s’ajouter à celle d’une actrice de poids. Fin février dernier, la série avait annoncé que Sharon Stone rejoignait notamment Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie ou encore Jacob Elordi et Colman Domingo, dont le retour dans la saison 3 a été confirmé.

Le tournage de la très attendue série HBO a été lancé en février dernier. Pour l’heure, aucune date de diffusion n’a été communiquée.