Gims dément la sortie d'un duo avec Lara Trump

Gims a démenti mercredi 23 juillet dans sa story Instagram la sortie d’un duo avec Lara Trump, la belle-fille du président américain.

Une sortie qui ne se fera pas. Alors qu’en début de semaine l’annonce d’un possible duo entre Gims et Lara Trump, belle-fille du président Donald Trump et chanteuse de country, avait surpris tout le monde, le rappeur a démenti la sortie de cette collaboration.

«Il n’y aura pas de featuring avec Trump», a publié, mercredi 23 juillet, la star de 39 ans en story Instagram.

Il dément également avoir un producteur

L’interprète des tubes «Sapés comme jamais», « Ciel» ou encore «Sois pas timide» a également noté «ne pas avoir de producteur», faisant référence au producteur Liil-Serge Mbeutcha.

En début de semaine, ce dernier avait annoncé une collaboration entre Gims et Lara Trump, révélant notamment dans les colonnes du Parisien, le nom de ce titre et les circonstances de sa naissance. Selon lui, cette collaboration lancée à l’initiative de Lara Trump, fan de Gims, s’intitulait «Makassi», qui signifie «fort» en lingala, langue parlée au Congo. Il aurait été le fruit d’un enregistrement à distance. Ce titre qu’a pu écouter Le Parisien était chanter en français, en anglais et en lingala.

Pour rappel, Lara Trump est l'épouse du troisième fils de Donald Trump, Eric Trump. Elle a été co-présidente du comité national des Républicains aux États-Unis et a également été animatrice sur Fox News.

Dans cette même publication, Gims a par ailleurs annoncé qu’il se produirait pour une quatrième date à Paris La Défense Arena. L’artiste y est déjà programmé du 19 au 21 décembre.