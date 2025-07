La date officielle de sortie du biopic sur Michael Jackson dévoilée

Alors qu'il était prévu pour le mois d'octobre, le biopic tant attendu par les fans de Michael Jackson arrivera en salles quelques mois plus tard. Les aficionados du Roi de la pop devront donc s'armer d'un peu de patience avant de découvrir le long-métrage d'Antoine Fuqua.

Un projet nommé Désir. Le film tant attendu contant la carrière de Michael Jackson, sobrement intitulé «Michael», débarquera finalement en salles obscures le 24 avril 2026, alors que sa sortie avait été annoncée pour octobre de cette année. Un biopic réalisé par Antoine Fuqua, à qui l'on doit Equalizer ou La Rage au ventre, et scénarisé par John Logan, l'homme derrière des mastodontes du box-office comme Skyfall, Aviator ou encore Gladiator.

«Michael» explore le «parcours de la superstar mondiale devenue le Roi de la pop», en présentant un «regard intime» sur la vie du jeune prodige des Jackson Five et «l'héritage laissé par l'un des artistes les plus influents et les plus novateurs que le monde ait jamais connus», indique le synopsis.

Michael Jackson interprété par... son neveu

Dans un film chaperonné par la famille du monstre sacré de la pop, il n'est pas très étonnant d'en retrouver l'un des membres au casting. Et ce n'est autre que Jaafar Jackson, neveu de Michael et fils de Jermaine Jackson et d'Alejandra Geneviève, qui interprètera le regretté chanteur disparu en 2009, à seulement 50 ans. «Au-delà de la ressemblance physique, c'est l'esprit de Michael qui transparaît de façon magique. Il faut le vivre pour le croire», avait déclaré Antoine Fuqua dans un communiqué.

«Nous avons réuni une équipe incroyable d'artistes pour ce projet : coiffure et maquillage, costumes, cinématographie, chorégraphie, éclairage, tout ! Et certains de ceux qui connaissaient et travaillaient avec Michael se sont réunis pour ce film», a ajouté le réalisateur. Une production au sommet pour parvenir à une véritable métamorphose de Jaafar Jackson, dont les premières images du tournage avaient été partagées par la société de production Lionsgate, laissant apparaître une ressemblance bluffante avec l'interprète de «Thriller».

Un long-métrage en deux parties ?

Le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, avait déclaré en mai dernier que le film serait «probablement» reporté à 2026. Bien que la production ait pris fin en mai 2024, le projet avait fait l'objet de nouveaux tournages et a été longuement remanié. Il avait d'ailleurs été question de sortir le film en deux parties, 3h30 de séquences ayant été tournées, comme l'avait révélé le directeur de la société de production américaine.

Adam Fogelson, à la tête du département cinéma de Lionsgate, avait toutefois tenu à modérer les conclusions hâtives, affirmant que ces trois heures d'images correspondant à un «ours», un pré-montages où toutes les scènes ont été gardées puis collées les unes aux autres. «Beaucoup de gros films de ces dix ou vingt dernières années ont eu un premier montage qui allait au-delà des trois heures trente. Quand Jon a mentionné ces images, ce n’était pas un montage, c’était une accumulation des scènes que nous avons vues», avait-il détaillé au magazine américain Deadline.

Selon les dernières informations, le budget de production du film s'élèverait à 155 millions de dollars. «Michael» mettra également en scène Colman Domingo et Nia Long dans le rôle des parents du chanteur, Joe et Katherine Jackson. Miles Teller, aperçu dans «Top Gun : Maverick» jouera quant à lui le rôle de John Branca, avocat et conseiller de Michael Jackson.