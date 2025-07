Coldplay : depuis l’affaire de la «Kiss Cam», les écoutes du groupe explosent de 25%

Après le scandale de la «kiss cam», devenue virale pendant l'un de ses concerts, le groupe britannique Coldplay a vu son nombre d'écoutes sur les plates-formes de streaming bondir de 25% en un temps record.

Une affaire qui se transforme en jolie publicité. En l’espace de quelques jours, le catalogue musical de Coldplay a connu une envolée spectaculaire. Selon les données de Luminate relayées par le magazine Billboard, les écoutes en streaming audio du groupe britannique aux États-Unis sont passées de 28,7 millions à 35,7 millions entre le 12 et le 17 juillet, soit une hausse de 25%.

Ce regain d’intérêt soudain trouve son origine dans un moment improbable, survenu lors d’un concert à Foxborough (Massachusetts), dans le cadre de leur tournée mondiale «Music of the Spheres».

Le 16 juillet, une séquence capturée par la traditionnelle «Kiss Cam», montrant Andy Byron, PDG de la société Astronomer, enlacé à la directrice des ressources humaines de son entreprise, a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

Une tournée à plus de 11 millions de billets vendus

Partagée massivement sur TikTok et X (ex-Twitter), la scène a transformé un simple extrait de concert en phénomène viral. Et cet engouement s’est immédiatement répercuté sur la musique du groupe : le 18 juillet dernier, les chiffres de streaming ont atteint un pic, porté par le retour en grâce de plusieurs titres emblématiques du groupe mené par Chris Martin.

«Fix You» a vu ses écoutes grimper de 34%, «The Scientist» de 27%, et «Sparks» de 18%, tandis que «Hymn for the Weekend» a également connu un net regain d’intérêt.

Au-delà de cette anecdote médiatique, Coldplay continue de séduire par la puissance de sa tournée entamée en 2022. «Music of the Spheres» s’impose comme l’un des plus grands succès du groupe, avec déjà plus de 11 millions de billets vendus.

Dix concerts sont prévus au stade de Wembley, à Londres, entre le 22 août et le 8 septembre, confirmant la ferveur intacte du public pour la formation britannique.