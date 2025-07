Madonna : la star sort enfin ce vendredi son album de remix «Veronica Electronica»

Six ans après la sortie de «Madame X», Madonna revient ce vendredi avec l’album «Veronica Electronica». Un projet musical atypique qui était attendu par les fans depuis de très nombreuses années.

Il aura fallu attendre plus d’un quart de siècle pour que cet album soit enfin disponible. Madonna dévoile ce vendredi 25 juillet son nouvel album studio de remix, baptisé «Veronica Electronica», qui aurait dû sortir dans la foulée de son opus «Ray of light»... en 1998. Mais le destin en a décidé autrement.

Ce disque que personne ne pensait donc écouter un jour, contient huit titres de la star qui ont tous été remixés et revisités par de grands noms de la scène électronique comme Sasha, BT, William Orbit, Peter Rauhofer, Victor Calderone et Fabien Waltmann. Parmi les chansons qui connaissent une nouvelle jeunesse, on retrouve notamment «Skin», «Sky Fits Heaven», ou encore «Frozen». On compte également la démo originale «Gone Gone Gone» produite par le musicien Rick Nowels.

Veronica Electronica, son alter ego

«La création de mon album 'Ray of light' a été un moment charnière dans ma vie d'artiste. Je passais par une immense métamorphose. Je venais de donner naissance à ma fille Lola. J'avais trouvé ma voie spirituelle et j'étais prête à changer de peau et à emprunter un chemin moins fréquenté. Je me suis lancée dans la musique électronique avec William Orbit et j'ai créé un alter ego empruntant l'un de mes seconds prénoms. Et Veronica Electronica est née. Découvrez ma moitié», a précisé la star de la pop dans un communiqué.

A noter qu’en parallèle de cette sortie musicale, une série qui reviendra sur la vie et la carrière de l'artiste de 66 ans, sera réalisée par le cinéaste canadien Shawn Levy et diffusée prochainement sur Netflix.