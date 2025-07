Un musée Guimard, dédié à l'Art Nouveau, devrait voir le jour à Paris en 2028

Un musée consacré à Hector Guimard, figure emblématique de l’Art Nouveau et concepteur des célèbres entrées du métro parisien, devrait ouvrir ses portes à Paris en 2028. Il prendra place dans un hôtel particulier qu’il avait lui-même conçu.

La «première étape» du projet est intervenue ce vendredi avec la signature de la «promesse d'un bail emphytéotique de valorisation de 50 ans» pour l'hôtel Mezzara, par l'Etat, propriétaire, le ministère de la Culture et la Foncière Guimard, en présence de la ministre de la Culture, Rachida Dati, a constaté une journaliste de l'AFP.

Une ouverture «prévue en janvier 2028»

Erigé dans le 16e arrondissement de la capitale en 1910 par Hector Guimard, représentant majeur de l'Art Nouveau en France, l'hôtel Mezzara doit abriter le futur musée après des travaux de restauration de «douze mois». Sa date d'ouverture est «prévue en janvier 2028», a annoncé la ministre de la Culture.

«Trop longtemps ignoré, l’Art Nouveau est aujourd'hui considéré comme un art précurseur majeur du XXe siècle et mérite de disposer de ce lieu dédié pour présenter au public toute sa richesse et son influence durable sur l'histoire de l'art», a estimé Rachida Dati lors d'une visite des lieux. «Ce chef d’œuvre s’apprête à retrouver son éclat après une longue période d’inoccupation», a salué la ministre.

Inoccupé depuis près de dix ans après avoir été un internat pour jeunes filles, il a été conçu pour un riche industriel et est classé au titre des monuments historiques depuis 2016 avec son mobilier intérieur d'origine.

«On voit la main de Guimard partout», s’enthousiasme Nicolas Horiot, président du cercle Guimard qui rassemble des experts et des passionnés de l’architecte et décorateur. Chaque porte, chaque vitrail, l’impressionnant escalier métallique qui occupe un tiers de l’atrium et même les meubles de la salle à manger ont été dessinés par l’artiste.

«Nous voulions répondre à la frustration des personnes qui s’intéressent à Guimard, car toutes ses œuvres sont des biens privés. On va pouvoir leur ouvrir les portes», s’est-t-il réjoui.

Un prix d'entrée entre 15 et 20 euros

Considéré comme un chef d'oeuvre de l'Art Nouveau, il fait partie des créations emblématiques de Guimard parmi lesquelles les entrées du métro parisien avec leurs marquises, ferronneries vertes et lampadaires aux lignes végétales.

Les travaux de restauration du futur musée, estimés à environ six millions d'euros, seront entièrement financés par la Foncière Guimard, a précisé le ministère à l'AFP. L'acte définitif du bail devrait intervenir «dans les prochains mois», selon Rachida Dati. Le prix de l’entrée devrait osciller entre 15 et 20 euros, selon le président du Cercle Guimard.