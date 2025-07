«Je n'ai jamais été un grand fan des films d'horreur, mais je m'amuse» : Luc Besson nous raconte son «Dracula» qui sort au cinéma ce mercredi

Après «DogMan», Luc Besson revient au cinéma ce mercredi avec «Dracula». Pour CNEWS, le réalisateur raconte ce projet atypique pour lequel il a croqué à sa manière ce monstre assoiffé de sang.

Bon sang, quoi de mieux que de frissonner en pleine saison estivale ? En s’installant à nouveau derrière la caméra, c’est chose faite pour Luc Besson qui se jette au cou du célèbre comte Dracula dans son nouveau long-métrage attendu au cinéma ce mercredi 30 juillet. Campé par l’acteur Caleb Landry Jones, déjà mis en lumière par le réalisateur français dans son film «DogMan» en 2023, le vampire sorti de l’imagination du romancier Bram Stoker signe donc un retour sanglant sur grand écran, plus de trente ans après celui de Francis Ford Coppola.

Contrairement à cette précédente version avec Gary Oldman et Winona Ryder qui restait fidèle au livre en abordant les «capacités surnaturelles de Dracula», le cinéaste a souhaité se concentrer sur «l’histoire d’amour incroyable» à laquelle s’ajoute «le vampirisme dans un deuxième temps», comme il l’explique à CNEWS.

Celui qui n’a eu de cesse au cours de sa carrière que de «raconter des histoires d’amour» avec, entre autres, «Le cinquième élément», «Léon» ou «Jeanne d’Arc», offre une version gothique du destin du Prince Vladimir, condamné à la vie éternelle après avoir renié Dieu, qui n’avait pas été capable de préserver la vie de sa bien-aimée tuée par la flèche d’une arbalète lors d’une bataille. Un amour perdu, puis retrouvé sous les traits de Mina, incarnée par l’actrice Zoë Bleu, qui n’est autre que la fille de Rosanna Arquette, révélée en 1988 par Luc Besson dans «Le Grand Bleu».

Un Dracula «un peu dandy»

Cette production française à la sauce hollywoodienne, avec un budget avoisinant les 45 millions d’euros, a nécessité «six mois de travail entre les premiers dessins de Patrice Garcia et le début de la fabrication». Au total, quelque 2.000 costumes ont été confectionnés avec «un Dracula un peu dandy qui traverse les siècles avec des tissus soyeux, des bagues et (un goût certain) pour la musique classique» et évoluant dans son château «baroque et décalé».

Avec «Dracula», Luc Besson qui n’est pourtant pas «un grand fan des monstres, ni des films d’horreur», confie s’être «amusé avec la gousse d’ail, le crucifix, les dents longues et les morsures». Et le résultat a de quoi vampiriser les spectateurs avec des effets spéciaux où l’hémoglobine se mêle à la poudre à canon, le tout guidé par la quête romantique de celui qui a renié sa foi pour le goût du sang.