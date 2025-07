Zoë Bleu dans «Dracula» de Luc Besson : la mère de la comédienne est une actrice célèbre

Encore méconnue du grand public, la jeune Américaine Zoë Bleu qui donne la réplique à Caleb Landry Jones dans «Dracula» de Luc Besson, en salles ce mercredi, est pourtant une enfant de la balle.

Le hasard fait parfois bien les choses. Alors qu’il était en train de préparer son film «Dracula» - en salles ce mercredi 30 juillet - et cherchait celle qui pourrait faire chavirer le cœur du célèbre vampire, Luc Besson s'est vu recommander l'actrice Zoë Bleu par Caleb Landry Jones. Le comédien qui avait déjà tourné sous la direction du réalisateur français «Dogman» et s’apprêtait à se glisser dans la peau du comte assoiffé de sang, était en effet persuadé que la jeune femme, également musicienne, avait sa place dans la production.

Ce que Luc Besson ne savait pas en revanche, c’est que cette brune de 29 ans n’était autre que la fille de l’actrice américaine Rosanna Arquette. Une mère qu’il avait dirigée quasiment au même âge dans le film culte «Le Grand Bleu», sorti en 1988.

«Caleb m’a parlé de Zoë Bleu pour (le rôle de) Mina car il l’avait entendue chanter. J’ai compris après coup qu’elle était la fille de Rosanna Arquette et que je l’avais vue quand elle avait trois jours ! C’était drôle de la retrouver après avoir tourné avec sa mère. (...) Je suis allé à New York pour la rencontrer : c’était difficile pour elle car je pousse beaucoup les acteurs dans leurs retranchements pendant les essais pour voir s’ils peuvent supporter la pression du tournage. Elle n’avait jamais tourné de film et elle a eu la peur de sa vie, mais cela ne s’est pas vu et elle a été impeccable. On a travaillé comme des fous, puis on a répété toutes les scènes à trois, avec Caleb, pour qu’ils connaissent leur texte sur le bout des doigts», rapporte Luc Besson dans les notes de production.

Également nièce des comédiens Patricia et David Arquette, et petite-fille de l’acteur Lewis Arquette, Zoë Bleu, dont le père se nomme John Sidel, est une véritable touche-à-touche. Celle qui interprète à la fois la défunte épouse Elisabeta et l’amante Mina dans «Dracula», a intégré le Sarah Lawrence College à New York où elle a notamment étudié l’histoire de l’art. Adolescente, elle s’est aussi initiée à la technique Meisner qui favorise la spontanéité et l’improvisation. Zoë Bleu qui figure au casting des longs-métrages «Gonzo Girl» et «Signs of love», se passionne par ailleurs pour la mode et le stylisme. La jeune Américaine a même créé sa propre marque, «Kaka Couture».