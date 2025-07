«Avatar : de feu et de cendres» : la bande-annonce du troisième volet de la saga enfin dévoilée

Trois ans après «Avatar : la voie de l'eau», James Cameron a quitté l'univers aquatique pour s'attaquer au nouveau volet de sa saga à succès. «Avatar : de feu et de cendres» se dévoile ce lundi dans une bande-annonce prometteuse.

Le troisième élément. Après la terre et l'eau, James Cameron «na'vi-gue» à vue et enflamme la pellicule avec la bande-annonce du nouvel opus de sa saga, «Avatar : de feu et de cendres», jusqu'à présent diffusée en exclusivité dans certaines salles de cinéma avant la projection des «4 Fantastiques : premiers pas». Trois ans après un véritable triomphe auprès des spectateurs, les créatures bleues nous embarquent à nouveau sur la planète Pandora où les attendent un clan de vilains Na'Vis jamais vus auparavant, le «Peuple des cendres».

Sur cette vidéo à la mélodie envoûtante se dessine le visage de Varang, nouvelle antagoniste de la famille Sully aux yeux incandescents, ayant fait du feu son arme de guerre. Une véritable bataille des clans s'engage alors au cœur de cette nouvelle superproduction attendue sur les écrans le 17 décembre prochain où les effets spéciaux vont bon train.

La petite-fille de Charlie Chaplin au casting

Passés les plans en plongée au-dessus des Grands Leonopteryx, ces oiseaux semblables à des dragons, la bande-annonce plante le décor et rassure les aficionados de la saga : on y retrouve la famille Sully, en proie à une nouvelle invasion. Celle du «Peuple des cendres», évoluant dans un environnement volcanique reculé et dirigé par Varang, une Na'Vis sans peur et sans reproche. Une créature au front barré de rouge, couleur de l'élément feu qu'elle maîtrise comme un charmeur de serpents, et interprétée par Oona Chaplin, petite-fille du fabricant de joyaux cinématographiques, Charlie Chaplin.

«Votre divinité n'a aucune souveraineté ici», prévient la matriarche. De quoi déclencher des étincelles entre les deux tribus, et explorer le thème de la haine dans un troisième volet bien plus sombre que les précédents. Autre champ d'exploration : le deuil, la famille Sully ayant été profondément affectée par la disparition de Neteyam, fils aîné de Jake et Neytiri, respectivement interprétés par Sam Worthington et Zoe Saldana.

Pour le reste du casting, les figures familières de Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis ou encore Kate Winslet. Des têtes d'affiches qui feront la rencontre d'une tribu nomade pacifique baptisée les «Wind Traders», ou «commerçants du vent» en français.

Avec ses 14 millions d'entrées en France en 2022, «Avatar : la voie de l'eau» espère voir l'enthousiasme intact et ce troisième volet couronné du même succès. Un nombre d'entrées en salles record qui avait franchi la barre des 2 milliards de dollars de recettes au box-office, rejoignant «Titanic», un autre succès de James Cameron.