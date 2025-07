«Les Bad Guys 2» : Alice Belaïdi, Pierre Niney, Jean-Pascal Zadi... Quelles sont les voix françaises du film d'animation ?

Les «Bad Guys» sont de retour au cinéma ce mercredi. Et avec un casting de voix françaises de haute volée.

Après avoir purgé leur peine, ils souhaitent désormais rester dans le droit chemin. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Les «Bad Guys» reviennent ce mercredi 30 juillet en salles dans un deuxième et nouveau volet de la saga d’animation toujours signé DreamWorks et réalisé par Pierre Perifel. Ces animaux hors-la-loi vont se retrouver embarqués dans de folles aventures pas toujours très honnêtes et devront faire équipe - bien malgré eux - avec les Bad Girls, un trio de criminelles extrêmement futées.

Pour doubler ces personnages inspirés de la série de livres à succès d’Aaron Blabey, dont les ventes sont passées «de 8 à plus de 32 millions d’exemplaires depuis la sortie du premier opus en 2022» selon le dossier de presse, la production a fait appel à des acteurs talentueux. Dans la version française, on retrouve Pierre Niney qui double M. Loup, le boss des opérations, Igor Gotesman qui prête sa voix à M. Serpent, ainsi que Jean-Pascal Zadi irrésistible en M. Requin. Alice Belaïdi, Doully, Reem Kherici et Natasha Andrews figurent également au casting respectivement dans la «peau» de Diane Foxington, Melle Tarentule, Apocalypse, alias Susan et Tiffany Fluffit.

Pour la version originale, Sam Rockwell a été rejoint par Craig Robinson, Awkwafina, Zazie Beetz, Marc Maron, Anthony Ramos, ou encore Danielle Brooks et Natasha Lyonne.