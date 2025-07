Jacob Elordi se transforme en Frankenstein dans le nouveau film de Guillermo del Toro

Jacob Elordi apparaît complètement métamorphosé dans les premières images de «Frankenstein», le prochain film de Guillermo del Toro.

Le très attendu «Frankenstein» de Guillermo del Toro se dévoile avec de nouvelles images inédites de la production.

Avec son visage défiguré enveloppé de haillons, Jacob Elordi («Euphoria», «Saltburn») est à peine reconnaissable en tant que créature du Dr Viktor Frankenstein (interprété par Oscar Isaac).

It’s alive! Your first look at Guillermo del Toro's ‘Frankenstein’—and Jacob Elordi as the titular scientist’s monster—is here.



🔗: https://t.co/TdUk47gg0vpic.twitter.com/lrgvFlOQHr

— VANITY FAIR (@VanityFair) July 28, 2025