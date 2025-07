«La Panthère rose» : Eddie Murphy révèle qu'il reprendra le rôle emblématique de l'inspecteur Clouseau

Eddie Murphy a confirmé ce lundi qu'il incarnerait bientôt le célèbre inspecteur Clouseau dans un nouveau film «La Panthère rose».

Nouveau visage d’une célèbre franchise, Eddie Murphy va jouer l’inspecteur Clouseau dans le nouveau film «La Panthère rose».

«Je m'apprête à tourner un biopic sur George Clinton et [son collectif musical] Parliament-Funkadelic.», a déclaré lundi la star de «The Pickup» dans une interview pour Today à propos de ses projets. «J'ai déjà commencé "Shrek 5". Et je serai… l'inspecteur Clouseau dans le prochain "La Panthère rose". », a-t-il poursuivi.



Eddie Murphy Reveals He's Taking On The Iconic Role Of Inspector Clouseau In A New 'Pink Panther' Movie https://t.co/kEGDt2BR9I — Deadline (@DEADLINE) July 29, 2025

Comme le souligne Deadline, lorsque le journaliste Al Roker a réagi avec surprise, demandant si le personnage canoniquement français serait toujours écrit comme tel avec lui dans le rôle, l’acteur a répondu timidement : «Peut-être. Enfin, il doit être français, mais il pourrait aussi être haïtien. Je vous assure, il est noir. Il est noir, c'est sûr».

Parodie d'Hercule Poirot d'Agatha Christie, l'inspecteur James Clouseau a été interprété pour la première fois en 1963 par Peter Sellers dans «La Panthère rose» de Blake Edwards. Il a ensuite été joué dans plusieurs suites par Alan Arkin, Roger Moore et, plus récemment, Steve Martin dans le reboot de 2006 et la suite de 2009.