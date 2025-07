Achetée pour 170 euros «sur un coup de tête», une peinture de Salvador Dali sera vendue à plus de 20.000 euros

Achetée pour 170 euros lors d'une vente de liquidation, une œuvre de Salvador Dali a récemment été estimée à plus de 20.000 euros.

Une affaire en or. En Angleterre, un tableau réalisé par Salvador Dali sera vendu aux enchères le 23 octobre prochain pour un montant estimé entre 20.000 et 30.000 euros. Le fait surprenant ? Il a été obtenu pour 170 euros lors d’une simple vente de liquidation de maisons en 2023.

My latest article for The Guardian https://t.co/pSUXhGRc2g — Donna Ferguson @donnalferguson.bsky.social (@DonnaLFerguson) July 29, 2025

Comme l’indique le Guardian, le «Vieux Sultan», nom du tableau réalisé par le peintre espagnol en 1966, a été réalisé avec de l’aquarelle et du feutre et s’inscrit dans une série d’illustrations des Mille et Une Nuits qui n’a jamais été achevée par l’artiste.

Un tableau acheté «sur un coup de tête»

«Salvador Dalí était assez obsédé par la culture maure et se croyait issu d'une lignée maure», a expliqué Gabrielle Downie, spécialiste des beaux-arts chez la maison d’enchères Cheffins, au Guardian.

«De ces 100 illustrations, la moitié est restée chez la maison d'édition Rizzoli et a été endommagée ou perdue, tandis que les 50 autres sont restées chez ses mécènes Giuseppe et Mara Albaretto et ont été plus tard héritées par leur fille, Christina, qui était également la filleule de Dali», a ajouté la spécialiste.

Pour sa part, le précédent acquéreur du tableau, un marchand d’antiquités dont l’identité a été masquée, a confié avoir acheté ce tableau «sur un coup de tête», sans savoir qu’il avait été déjà identifié comme un tableau du maître espagnol.