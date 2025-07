Aya Nakamura explose les compteurs sur YouTube Music

Aya Nakamura affole les compteurs de YouTube Music, y affichant un nombre d’auditeurs mensuels supérieurs à d’immenses stars internationales.

Plus forte que Taylor Swift, Beyoncé ou The Weeknd. Selon YouTube Music (qui a pour la première fois rendu publiques ses statistiques mensuelles d'écoute), la chanteuse Aya Nakamura - à qui l’on doit des tubes comme «Djadja» et «Pookie» - rassemble chaque mois un public de 291 millions d'auditeurs à travers le globe.

Un chiffre qui la place devant Taylor Swift (290 millions d'écoutes), The Weeknd, (262 millions), Michael Jackson (242 millions) ou encore Beyoncé (207 millions). Ce score fait aussi d’elle l’une des artistes féminines noires les plus écoutées sur la plate-forme, juste derrière Doechii (332 millions), Rihanna (307 millions) et Drake (124 millions).

Devenue égérie de grandes marques et récemment entrée au musée Grévin, Aya Nakamura a ces dernières années multiplié les collaborations internationales et s’est imposée comme une icône incontournable de la pop urbaine francophone, marquant notamment les esprits avec sa performance lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2024.

A l’échelle de la France, Aya Nakamura est suivie au classement des artistes les plus écoutés sur YouTube Music par DJ Snake (239 millions d'écoutes mensuelles), Gims (175 millions) ou encore David Guetta (138 millions) mais aucun ne parvient à rivaliser avec son succès international.

La chanteuse s’est récemment confiée sur son succès à Billboard, en déclarant : «Je me demande si j'aurais pu faire la même chose en étant née vingt ans plus tôt. En tout cas, ça n'aurait pas été aussi facile». Elle a ajouté : «Aussi parce qu'il y a quelque chose de nouveau, une femme noire qui veut chanter avec un style totalement différent et assumé sans attendre qu'on lui ouvre toutes les portes et en s'adressant directement à son public par d’autres canaux.»