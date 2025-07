Kate Middleton : le musée Victoria and Albert de Londres dévoile sa mini‑exposition

Le musée Victoria and Albert (V&A) de Londres a dévoilé ce mercredi une mini‑exposition conçue par Kate Middleton. Elle met en lumière des pièces rares et souligne l’engagement croissant de la princesse de Galles pour la culture et le patrimoine.

Un geste discret mais éloquent. La princesse a signé une «mini‑exposition» pour le musée Victoria and Albert (V&A), dont elle est marraine, révélée ce mercredi au public. À travers une sélection personnelle d’objets, choisis lors d’une visite effectuée le mois dernier, Kate Middleton entend célébrer la beauté du patrimoine et son influence sur la créativité contemporaine.

«Les objets peuvent raconter une histoire. Une collection peut créer une narration, à la fois sur notre passé et comme source d’inspiration pour l’avenir», a écrit la princesse dans un message accompagnant l’exposition.

Son choix mêle raffinement et poésie : un vase en porcelaine de la dynastie Qing, un somptueux costume d’Oliver Messel pour le ballet La Belle au bois dormant (1960) et une aquarelle bucolique signée Beatrix Potter.

Une sélection personnelle pour relier passé et avenir

Installée dans le flambant neuf V&A East Storehouse, au cœur de l’ancien parc olympique de Londres, l’exposition rend hommage aux créateurs du passé tout en invitant à puiser dans la mémoire collective pour inspirer demain.

Le directeur du V&A, Tristram Hunt, a confié au média anglais Hello! : «La princesse est passionnée par les objets, qu’il s’agisse de la collection de photographies ou des peintures préraphaélites.»

Kate Middleton, qui a étudié l’histoire de l’art à l’Université de St Andrews, «possède une véritable passion pour les collections du V&A et une connaissance approfondie de la fabrication et de ses procédés, ce qui l’a vraiment séduite. Elle a également adoré l’idée de découvrir les coulisses du musée et de permettre au public d’accéder à des espaces habituellement inaccessibles», a‑t‑il ajouté.

Les visiteurs devront réserver via un système innovant et gratuit, permettant de consulter sur demande les trésors du musée.

Accessible dès à présent et jusqu’au début de l’année 2026, cette initiative confirme l’engagement de Kate Middleton pour la culture et son rôle croissant au sein de la famille royale, alors que son image continue de rayonner bien au‑delà des frontières britanniques.