Mort d'Ozzy Osbourne : ses fans lui rendent un dernier hommage à Birmingham

Des milliers de fans émus ont salué, ce mercredi, le passage du cortège funéraire d'Ozzy Osbourne, légende du heavy metal, dans sa ville natale de Birmingham en Angleterre, avant une cérémonie d'inhumation dans l'intimité.

«Merci Ozzy». Des milliers de fans se sont rassemblés ce mercredi 30 juillet à Birmingham, en Angleterre, pour saluer une dernière fois le passage du cortège funéraire d’Ozzy Osbourne. La légende du heavy metal, décédée le 22 juillet dernier à l'âge de 76 ans, a ensuite été inhumée lors d’une cérémonie dans l’intimité.

Vêtus de noir ou arborant des tee-shirts à l’effigie du chanteur, les admirateurs ont afflué bien avant le début de la procession. Le cortège a emprunté Broad Street, célèbre pour ses étoiles dédiées aux personnalités de la ville, parmi lesquelles figure bien sûr celle du Prince des ténèbres.

La marche s’est arrêtée devant le «Black Sabbath Bridge», lieu de mémoire dédié à son groupe, fondé en 1968. Des centaines de bouquets et de messages inondaient le pont, où un banc est orné des visages des quatre membres de la bande, depuis l’annonce de la disparition de la star.

«Un fils de Birmingham»

La famille du chanteur y a déposé des fleurs. En larmes, tête baissée, sa femme Sharon, entourée de leurs trois enfants, Aimee, Jack et Kelly, a été vue serrant dans ses bras le maire de la ville, Zafar Iqbal, sous les applaudissements d’une foule scandant inlassablement le nom d’Ozzy. Elle a, à son tour, salué les fans. «Ozzy était plus qu’une légende de la musique, il était un fils de Birmingham. Il était important pour la ville que nous lui rendions un hommage digne», a déclaré le maire Zafar Iqbal.

Pour les nombreux admirateurs n’ayant pas pu faire le déplacement, la cérémonie a été retransmise en direct sur internet.

Connu pour ses frasques devenues mythiques, comme le jour où il avait croqué la tête d’une chauve-souris vivante en plein concert, Ozzy Osbourne vivait avec la maladie de Parkinson depuis 2009. Très affaibli, il avait livré une ultime performance le 5 juillet dernier, à Birmingham, aux côtés de ses comparses de Black Sabbath, devant des dizaines de milliers de fans venus du monde entier.

Avec plus de 75 millions d’albums vendus, Black Sabbath demeure l’un des groupes les plus influents de l’histoire du heavy metal. Dans les années 2000, Ozzy a également conquis le petit écran grâce à l’émission «The Osbournes», l’un des plus grands succès de MTV.