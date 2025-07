Avatar : James Cameron donne des nouvelles des volets 4 et 5

Le réalisateur James Cameron a déclaré dans une nouvelle interview qu'il était prêt à réaliser lui-même «Avatar 4» et «Avatar 5».

Alors que le troisième volet de la saga, intitulé «De Feu et de Cendres», sortira en salles à la fin de l’année, James Cameron a déclaré cette semaine au magazine Empire qu'il était prêt à réaliser «Avatar 4» et «Avatar 5».

Le réalisateur avait initialement émis des doutes sur son avenir à la réalisation des suites d'«Avatar», déclarant à Empire en 2022 que diriger la franchise était «dévorant» et qu'il pourrait vouloir «passer le relais» à un autre réalisateur à partir d'«Avatar 4». Il semble que cela ne soit plus d’actualité.

«Il n'y a aucune raison de ne pas le faire», a-t-il dit. «Je suis en bonne santé, je suis prêt. Je ne vais pas exclure cette possibilité. Je veux dire, je dois le faire avec énergie, pour gérer le volume et l'énergie du travail pendant encore six ou sept ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'en serai peut-être pas capable… [mais] si je le peux, je le ferai, tout simplement.», a-t-il poursuivi.

agenda fourni

Avatar 4 et 5 ne seront cependant pas ses seuls projets ces prochaines années. Le cinéaste sera aussi très accaparé par ses adaptations des livres «Le Fantôme d'Hiroshima» de Charles Pellegrino et «Les Diables» de Joe Abercrombie. Il est d’ailleurs catégorique sur le fait qu’Avatar 6 et 7, pour lesquels il a déjà des idées, seront quant à eux confiés aux soins d’un autre réalisateur.

«Le scénario du cinquième film est terminé, et j'ai des idées pour les sixième et septième, même si je passerai probablement le relais à ce moment-là», a déclaré le metteur en scène. «La mortalité nous rattrape. Mais on adore ce qu'on fait. On adore ça. On a la chance de travailler avec des gens formidables.», a-t-il conclu.

«Avatar 3» - «Avatar : De Feu et de Cendres» - dont la bande-annonce vient d’être dévoilée - sortira le 17 décembre 2025. «Avatar 4» est prévu pour le 19 décembre 2029 (soit vingt ans après le premier volet), suivi d'«Avatar 5» le 17 décembre 2031.