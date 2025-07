«Gremlins» : le scénario du troisième volet terminé, mais un retour à une seule condition

A l'occasion du Comic-Con de Manchester, l'interprète du jeune Billy dans le premier volet de la saga «Gremlins» a révélé qu'un scénario finalisé pour le troisième long-métrage n'attendait plus qu'une chose : la signature de Steven Spielberg.

Steven Spielberg refusera t-il d'exposer le troisième volet des «Gremlins» à la lumière ? Si un scénario a déjà été finalisé selon les dires de Zach Galligan, l'adolescent à qui l'on avait offert un «mogwai» dans le premier long-métrage et qui depuis a bien grandi, le retour du projet ne se fera qu'à une seule condition.

Plus de quarante ans après la sortie du premier volet, Gizmo et ses doubles maléfiques aux airs de gargouilles baptisés Gremlins pourraient faire leur retour dans les salles obscures, si et seulement si le producteur de la franchise Steven Spielberg prend connaissance du scénario et signe pour le lancement du projet.

«Ils ont trouvé un scénario avec Warner Bros»

Alors que le Comic-Con de Manchester battait son plein le week-end dernier, l'acteur Zach Galligan, rôle-titre dans les deux premiers films «Gremlins», a lâché une bombe dans un vidéo relayée sur le réseau social TikTok. «Trente-cinq ans après (la sortie du second volet, ndlr), ils ont enfin trouvé un scénario. Warner Bros. est très intéressé par le projet, mais apparemment ils attendent que Steven Spielberg le lise et l'approuve», a confié l'interprète de Billy Peltzer.

Un scénario dont l'écriture avait débuté suite au succès tonitruant de la comédie macabre «Beetlejuice Beetljuice», suite éponyme des aventures du fantôme le plus loufoque du 7e art ayant rapporté plus de 400 millions de dollars de recettes au box-office.

Déjà un dessin-animé en 2023

Retour en arrière, un peu avant Noël 1984, où les spectateurs faisaient connaissance avec une adorable créature aux grandes oreilles parfaitement innocente... à certaines conditions seulement. Lorsque Billy se voit offrir un «mogwaï» par son père, animal déniché dans le quartier new-yorkais de Chinatown, rien ne laissait présager l'arrivée d'un véritable envahissement de bébêtes cauchemardesques. Enfin si, son ancien propriétaire avait pourtant bien mis en garde le père de famille, lui imposant de ne pas exposer son nouveau compagnon à la lumière, de ne jamais lui donner à manger après minuit, et surtout de ne pas le mouiller, sous peine de le voir se reproduire en bestioles au physique de gnomes.

Une violation des règles qui donna naissance au succès du premier «Gremlins», réalisé par Joe Dante et produit par Steven Spielberg, avec plus de 3 millions d'entrées en France, suivi six ans plus tard d'une suite où les démons reproductibles à l'infini offriront de nouveaux gags aux spectateurs. Le réalisateur d'«E.T.» et des «Dents de la mer» avait ensuite étendu l'univers des créatures maléfiques sous forme de dessin-animé, sorti en 2023 et baptisé «Gremlins : Secrets of the Mogwai».

Si le Gizmo du scénario de ce troisième volet attend d'être sorti du grenier par Steven Spielberg, le nom du réalisateur n'a pas été communiqué par Warner. Un feu vert avait quant à lui été donné par les studios pour un retour de la bande des Goonies, produit à nouveau par le réalisateur aux lunettes rondes.