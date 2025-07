Le metteur en scène Bob Wilson est mort à l'âge de 83 ans

Le metteur en scène américain, Robert Wilson - dit Bob Wilson -, est décédé à l'âge de 83 ans, des «suites d’une brève mais grave maladie», a annoncé sa famille ce jeudi sur les réseaux sociaux.

«Nous sommes dévastés d’annoncer le décès de Robert M. Wilson, artiste, metteur en scène de théâtre et d'opéra, architecte, scénographe et éclairagiste, plasticien (...)», a indiqué la Robert Wilson Arts Foundation, précisant qu'il s'était «éteint paisiblement» à Water Mill, dans l' État de New York, des suites «d'une maladie brève mais foudroyante».

«Peter Pan», «Turandot», «Einstein on the Beach»...Avec ces mises en scène, il faisait partie de ces artistes plus aimés en France que dans leur pays : c’est dans l’Hexagone que cet artiste a fait le plus fait l’unanimité. Ainsi, la ministre française de la Culture Rachida Dati a immédiatement rendu hommage à un «artiste visionnaire».

Bob Wilson était un artiste visionnaire, un maitre de la mise en scène, un sculpteur de la lumière. Né aux Etats-Unis, il a profondément marqué ses contemporains, notamment en France où il créa tant. Mes pensées vont vers celles et ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui…

«Les Français m’ont donné un “chez moi”», racontait le Texan à l’AFP, en 2021.

«Le maître de la lumière»

Robert Wilson, ou Bob Wilson, a été propulsé sur la scène internationale avec «Einstein on the Beach en 1976 : un «ovni» de presque cinq heures monté à plusieurs reprises depuis sa création, et dont la bande son est signée Philip Glass.

Mais, son histoire avec la France a commencé avec «Le regard du sourd», un vrai succès, un spectacle «silencieux» de sept heures présenté au festival de Nancy en 1976, puis à Paris.

Le spectacle est né d'un incident fondateur pour le metteur en scène : en 1967, Bob Wilson voit un adolescent noir de 13 ans, Raymond Andrews, se faire tabasser dans la rue par un policier. Il se rend compte que l'enfant est sourd-muet : il finit par l'adopter.

«Le maître de la lumière s'est éteint (...) Avec lui, disparaît l’un des plus grands inventeurs de la scène contemporaine. Je l'ai rencontré au Festival de Nancy, dans ces années flamboyantes où tout semblait possible. Ce fut un choc esthétique, une révélation», a partagé l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang.