«The Social Network» : Mikey Madison et Jeremy Allen White sont en lice pour les rôles principaux de la suite

Mikey Madison et Jeremy Allen White sont en lice pour les rôles principaux de la suite de «Social Network» actuellement en gestation.

Le film n’est encore qu’en phase de développement, mais les tractations vont déjà bon train concernant son casting. Selon Variety, Mikey Madison (oscarisée pour son rôle dans «Anora») et Jeremy Allen White (qui a reçu deux Emmy Awards pour sa prestation dans la série «The Bear» et qui incarnera Bruce Springsteen dans «Deliver me From Nowhere») sont en lice pour les rôles principaux de la suite de «Social Network».

Sorti en 2010, le film de David Fincher suivait la création du réseau social Facebook et l'ascension de son fondateur Mark Zuckerberg. Le nouveau volet, qui sera quant à lui réalisé par le scénariste du film original Aaron Sorkin, sera inspiré de «The Facebook Files» de Jeff Horwitz.

Cette série d’articles publiés par le Wall Street Journal en 2021 pointait du doigt les effets néfastes de Facebook sur les adolescents et la diffusion délibérée de fausses informations qui ont contribué à des actes de violence politique.