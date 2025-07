«Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?» : Liam Neeson va-t-il réussir à détrôner Leslie Nielsen ?

La saga culte «Y a-t-il un flic ?» revient au cinéma le 13 août prochain, plus de trente ans après la sortie du troisième volet. Après le légendaire Leslie Nielsen, c’est au tour de Liam Neeson de reprendre le flambeau et d'incarner cette comédie parodique désopilante.

«Soit cela achèvera ma carrière, soit cela la lancera dans une toute nouvelle direction», avait-il confié à la presse il y a quelques années. A 73 ans, Liam Neeson a osé sortir de sa zone de confort et accepter un rôle dans lequel le public ne l’attendait certainement pas. Plus habitué aux personnages de vengeur dans des thrillers comme «Taken» et salué pour ses performances dramatiques à l’instar de «La liste de Schindler», l’acteur britannique privilégie, en 2025, l’autodérision et revient au cinéma le mercredi 13 août dans le film d'action parodique «Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?».

Après trois volets portés par le collectif ZAZ (Zucker-Abrahams-Zucker) et s’inspirant de la série «Police Squad» diffusée dans les années 1980, la saga à succès se poursuit avec un quatrième opus réalisé par Akiva Schaffer dans lequel Liam Neeson incarne le fils du policier gaffeur Frank Drebin tenu à l'époque par Leslie Nielsen, décédé en 2010 à l’âge de 84 ans. Malgré des compétences discutables, Frank Drebrin Jr. dirige la Brigade Spéciale et tente, en toute simplicité, de sauver l'humanité. Le lieutenant qui s'affiche en slip et déjoue les pièges des cambrioleurs en se déguisant en fillette, va enquêter - à sa manière - sur la mort du frère de la très sexy Beth, interprétée par Pamela Anderson.

Les deux acteurs seront embarqués dans des aventures ubuesques à l’humour potache fidèle à la franchise. Ils forment un couple d’enquêteurs irrésistibles qui pourraient bien avoir conservé leur complicité au-delà des plateaux de cinéma. Liam Neeson et Pamela Anderson, de quinze ans sa cadette, sont en effet apparus très proches lors des différentes avant-premières. Une alchimie ouvrant la porte aux rumeurs concernant une éventuelle relation amoureuse entre les deux comédiens qui n'ont cessé par ailleurs de vanter les qualités respectives de leur partenaire depuis le début du tournage. Alors simple plan de communication ou vraie romance ? Les stars n’ont fait aucun commentaire pour le moment.