Zootopie 2 : Nick et Judy en pleine séance de thérapie dans une nouvelle bande-annonce hilarante

Dans une nouvelle-bande annonce désopilante, les créatures anthropomorphiques de Zootopie n'ont rien perdu de leur verve. Avec au programme, des séances de thérapie pour le renard Nick et sa collègue policière lapine Judy.

Une bande-annonce poilante. Les mammifères peuplant la ville de Zootopie s'apprêtent à faire le retour sur les écrans à la fin de l'année. Et pour patienter, Disney vient de partager un nouveau trailer de ce qui attend les aficionados de Nick et Judy, avec notamment une séance de thérapie de groupe où la personnalité des deux protagonistes se retrouve passée au crible.

Un second volet qui débarquera dans les salles obscures presque dix ans après le premier, véritable poule aux œufs d'or puisqu'il avait rapporté plus d'1,02 milliard de dollars au box-office mondial et auréolé de l'Oscar du meilleur film d'animation en 2017. Hors de question donc pour la firme aux grandes oreilles de passer à côté des nouvelles aventures juteuses de nos amis à quatre pattes.

A la poursuite d'un mystérieux serpent

Un nouveau trailer qui annonce la couleur, avec un plan sur une affichette «Partenaires en crise» et les visages confus des deux collègues policiers Nick et Judy, assis au milieu d'un groupe d'autres créatures pour une séance de thérapie de groupe orchestrée par ce qui s'apparente à un campagnol. Lunettes sur le nez, l'analyse ne fait que commencer pour les deux enquêteurs, la lapine accusée de monopoliser la parole et son partenaire à la fourrure rousse décrit comme «émotionnellement instable».

En deux minutes de bande-annonce, les situations cocasses et les gags s'enchaînent avec une rapidité déconcertante, ingrédients qui avaient composé la recette à succès du premier volet, savouré avec délectation par près de 5 millions de spectateurs en France.

Une psychanalyse justifiée par le synopsis comme suit : «Après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l'histoire de Zootopie, Judy Hopps et Nick Wilde découvrent que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise».

Une complicité à retrouver qui s'avèrera être plus que nécessaire pour mener à bien une nouvelle enquête. «Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu'ils devront éclaircir - sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville - un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale», précise le synopsis.

Côté casting, les acteurs Ginnifer Goodwin et Jason Bateman renfileront leurs costumes respectifs du lieutenant aux longues oreilles Judy Hopps et du renard rusé Nick Wilde. D'autres stars complèteront la liste, avec la voix de Shakira dans le rôle d'une gazelle devenue pop-star et la présence d'Idris Elba en chef Bogo, pour une sortie prévue en salles le 26 novembre prochain.