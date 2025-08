Qui est Lynette Howell Taylor, la nouvelle présidente de l'Académie des Oscars ?

Lynette Howell Taylor, productrice britannique, a été élue à la tête de l'Académie des Oscars pour les trois prochaines années. Elle entend donner un nouvel élan à l'institution.

De productrice à présidente. Lynette Howell Taylor prend les rênes de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, l’institution qui orchestre les Oscars. À 46 ans, la productrice britannique apporte un souffle nouveau à la tête d’Hollywood.

Elle a étudié au Liverpool Institute for Performing Arts avant de s’installer aux États‑Unis. Depuis 2017, elle dirige 51 Entertainment, sa société de production installée à Los Angeles, où elle vit avec son mari et leurs deux enfants.

Discrète mais influente, elle a bâti une filmographie impressionnante. En 20 ans, elle a produit plus de 25 films parmi lesquels «Mr. Wolff» avec Ben Affleck, «Blue Valentine» avec Ryan Gosling… Et bien sûr «A Star Is Born», avec Lady Gaga et Bradley Cooper, qui lui a valu une nomination à l’Oscar du meilleur film en 2019.

Des coulisses aux commandes

Membre de l’Académie depuis 2014, elle y a occupé des postes clés au Conseil des gouverneurs, où elle a contribué à «redynamiser le travail de récompense», a souligné le directeur exécutif de l'organisation, Bill Kramer. Elle a aussi co‑produit la 92e cérémonie des Oscars, en pleine pandémie, en 2020.

Élue ce jeudi, pour trois ans, elle succède à Janet Yang. Cinquième femme de l’histoire à diriger l’Académie, elle est également la plus jeune depuis près de 70 ans. Son objectif : séduire davantage le public, renforcer l’aura internationale des Oscars et assurer la solidité financière de l’institution.

La dernière cérémonie a attiré près de 20 millions de téléspectateurs, un chiffre en légère hausse. De plus, elle dirigera l'introduction d'une catégorie pour les directeurs de casting dès 2026, puis pour la conception de cascades en 2027.