Shakira bat un nouveau record avec un million de billets vendus au Mexique

En pleine tournée mondiale, la chanteuse Shakira a atteint le cap du million de billets vendus au Mexique. Un chiffre sans précédent.

Elle est inarrêtable. Shakira continue d’écrire l’histoire avec sa septième tournée, «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» (ndlr, Les femmes ne pleurent plus), qui connaît un succès phénoménal, en particulier au Mexique. La chanteuse colombienne vient d’atteindre la barre symbolique du million de billets vendus, selon l’organisateur OCESA, et cela avant même d’avoir achevé la première phase de ses concerts dans le pays.

«Il s’agit d’un chiffre sans précédent et d’un impact aussi puissant que le record historique de 12 concerts à guichets fermés au stade GNP Seguros de Mexico», s’est réjoui OCESA dans un communiqué. «Un million de billets… dans un pays de 129 millions d’habitants !»

L’interprète de «Waka Waka» a déjà donné une série de sept concerts au stade GNP Seguros de Mexico. Face au succès de ses shows, cinq autres dates ont été ajoutées, entre la fin du mois et septembre. Elle devient ainsi la première artiste à atteindre 12 représentations, la même année, dans cette imposante enceinte, qui peut accueillir jusqu'à 70.000 fans.

Une tournée qui rapporte

Au total, la Colombienne se produira 26 fois au Mexique, confirmant l’engouement exceptionnel du public pour elle.

En 2023, Shakira a signé une collaboration avec le groupe mexicano‑américain Fuerza Regida. Grâce à l’exploration d’un nouveau style, celui des corridos tumbados, dans le morceau «El Jefe», qui dénonce les injustices sociales, l’artiste a rendu hommage à la culture musicale contemporaine du pays.

Sept ans après sa dernière tournée, celle‑ci s’avère également être un triomphe financier. D’après Billboard Boxscore, Shakira a généré environ 130 millions de dollars de recettes à la mi‑2025. Rien qu’en mars, elle a amassé 70,6 millions de dollars lors de 11 concerts, ce qui en a fait l’artiste la mieux rémunérée au monde ce mois‑là.