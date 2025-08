Rentrée théâtrale 2025 : les 12 pièces qui vont faire parler d’elles

Quoi de neuf à la rentrée ? Une foule de nouveautés sur les planches. Comme chaque année à cette période, têtes d'affiche, pièces inédites et rendez-vous incontournables prennent d'assaut les théâtres parisiens. Voici les événements qu'il ne faudra pas manquer.

Les grands noms seront nombreux à fouler les planches. Parmi eux, Pierre Arditi, Nicolas Briançon, Gérard Darmon, Catherine Hiegel, Léa Drucker ou encore le duo Bernard Campan et Isabelle Carré, à nouveau réunis au théâtre. Les anciens Deschiens, François Morel, Olivier Saladin et Olivier Broche, se donneront quant à eux la réplique dans une pièce devenue culte. Michel Cymes fera lui ses premiers pas sur scène. Anne Charrier marquera les esprits. Jean-Paul Rouve aura de son côté rendez-vous avec Molière, quand Ivan Calbérac et Elodie Menant y dévoileront leur nouvelle pièce.

Trois« Deschiens» ont rendez-vous avec l’«Art»

© Aglae Bory

La pièce culte de Yasmina Reza, «Art» est de retour sur scène à Paris. Trente ans après sa création en 1995, avec à la clef un Molière de l’auteur pour Yasmina Reza, un nouveau trio qui se connaît lui aussi depuis trois décennies s’empare de ce classique. Les Ex-Deschiens, François Morel, Olivier Saladin et Olivier Broche, incarneront sur scène ces trois amis de longue date réunis autour d’un tableau blanc. Une toile qui, loin de faire l’unanimité, va ébranler leur amitié. Un texte jubilatoire mis en scène par François Morel. Pour mémoire, en 2018 la pièce avait valu à Jean-Pierre Darroussin le Molière du meilleur comédien.

«Art», à partir du 27 août, Théâtre Montparnasse, Paris.

La nouvelle pièce d’Elodie Menant

Présentée au festival off d’Avignon il y a quelques semaines, la nouvelle pièce d’Elodie Menant - lauréate de deux Molières pour «Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?», également auteure de «Je ne cours pas, je vole !», elle aussi nommée aux Molières - arrive à Paris au théâtre des Béliers Parisiens. La comédienne et dramaturge signe avec «Le gros qui fume comme une cheminée en hiver», une pièce incroyable et pourtant inspirée d’une histoire vraie. Point de départ de cette folle aventure, un pari perdu qui conduira Juan, animateur radio, dans un voyage rocambolesque en Argentine entre rencontres inattendues, rires et émotions, avec en toile de fond une question : croyez-vous au hasard ?

«Le gros qui fume comme une cheminée en hiver», à partir du 26 août, Théâtre des Béliers parisiens, Paris.

Thierry Frémont et Nicolas Vaude : duel au sommet

Le comédien multirécompensé Thierry Frémont, lauréat entre autres d’un Emmy Award, de deux Molières et d’un César, donnera au théâtre de l’Œuvre la réplique à l’excellent Nicolas Vaude, également lauréat d’un Molière. Ils sont réunis dans «Une heure à t’attendre». A la clef : un face à face entre deux hommes qui, dans un appartement sous les toits de Paris, attendent la même femme. Une pièce dévoilée dans le Off d’Avignon en juillet, donnée à Paris pour 20 représentations exceptionnelles.

«Une heure à t’attendre», du 4 septembre au 5 octobre, Théâtre de l’Œuvre, Paris.

Gérard Darmon n'est pas au bout de ses surprises

Gérard Darmon, Isabelle Gélinas et Stéphan Wojtowicz sont réunis dans la nouvelle comédie d'Hadrien Raccah. Après «L'invitation» avec Gad Elmaleh ou encore «Les grandes ambitions» avec Matt Pokora, il signe «Un château de cartes». Une pièce qui ne manquera pas de surprises. Et pour cause, sur scène, après un dîner entre amis chez Adam (Gérard Darmon) et Caroline (Isabelle Gélinas), une crise de jalousie, un retour inattendu de l'ami invité, Vincent, tombé en panne, les rôles vont s'inverser pour le plus grand étonnement de tous.

«Un château de cartes», à partir du 12 septembre, Théâtre des Nouveautés, Paris.

Anne Charrier dans un seul en scène poignant

Après le off d'Avignon, Anne Charrier investit la Comédie des Champs-Elysées avec «Rose Royal», un texte adapté par la comédienne et Gabor Rassov du court roman éponyme de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018 pour «Leurs enfants après eux». Elle y campe Rose, 50 ans, pas épargnée par la vie et bien décidée à ne plus subir la violence des hommes, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse une dernière fois. Un seul en scène percutant mis en scène par Romane Bohringer.

«Rose Royal», à partir du 12 septembre, Comédie des Champs-Elysées, Paris.

Pierre Arditi face à Nicolas Briançon

Un duo de choc. Pierre Arditi et Nicolas Briançon sont réunis sur les planches à la rentrée dans «Je me souviendrai… de presque tout». Une comédie d’Alexis Macquart dans laquelle un grand-père fantasque, acteur de renom et père absent campé par Pierre Arditi, vient bousculer la vie de son petit-fils (Miguel Vander Linden) et de son fils, écrivain raté interprété par Nicolas Briançon, à qui il demande un coup de main pour écrire ses mémoires. Au programme, de l’humour, des souvenirs et des secrets de famille.

«Je me souviendrai… de presque tout», à partir du 18 septembre, Théâtre Montparnasse, Paris.

Isabelle Carré et Bernard Campan à nouveau réunis

Six ans après le succès de «La Dégustation», Molière 2019 de la meilleure comédie, Isabelle Carré et Bernard Campan s’apprêtent à se donner à nouveau la réplique sur les planches. L’ex-Inconnu et la rayonnante actrice se retrouvent dans «Un pas de côté». L’histoire d’une rencontre entre Catherine et Vincent, un jour de printemps sur un banc public, qui pourrait bien bouleverser la vie de ces deux êtres respectivement mariés. Une pièce de et mise en scène par la réalisatrice et scénariste Anne Giafferi (Fais pas ci, fais pas ça, Ange et Gabrielle, La vie à l’envers), qui permet aux deux acteurs de poursuivent leur aventure artistique commencée en 2002 dans «Se souvenir des belles choses». Le long métrage de Zabou Breitman avait d’ailleurs valu un César à Isabelle Carré et une nomination à Bernard Campan.

«Un pas de côté», à partir du 18 septembre, Théâtre de la Renaissance, Paris.

Catherine Hiegel et Léa Drucker dans la seule pièce de Claude Simon

Un retour aux sources. Soixante ans après avoir démarré sa carrière sur les planches des Bouffes Parisiens, Catherine Hiegel y opère son retour dans «La Séparation», seule pièce écrite par Claude Simon, Prix Nobel de littérature en 1985. La comédienne y partagera la scène avec Léa Drucker, Catherine Ferran, Pierre-François Garel et Jean-Claude Durand. Cette tragi-comédie met en scène Sabine, vieille bourgeoise, et son époux, mais aussi leur fils Georges et sa femme Louise : deux couples qui se déchirent alors qu’à l’étage se meurt une vieille tante. Un huis clos dirigé par le metteur en scène multi-récompensé Alain Françon.

«La Séparation», à partir du 23 septembre, Théâtre des Bouffes parisiens, Paris.

Michel Cymes fait ses premiers pas sur scène

Après la télévision, les planches. Michel Cymes s’apprête à faire ses premiers pas au théâtre à la rentrée dans «Secret(s) médical». Un sujet qui, sur scène, va mettre à l’épreuve quatre amis, lorsque le psy de la bande dévoile que l’un de ses patients est un politicien très controversé en lice pour la Présidentielle. Une révélation qui sème le trouble, déterre quelques secrets et confronte la fine équipe à un dilemme : «faut-il briser le secret professionnel pour le bien commun ?». Une comédie que Michel Cymes ne se contente pas de jouer puisqu’il l’a co-écrite avec Christophe Brun, Patrice Romedenne et Nicolas Lumbreras.

«Secret(s) médical», à partir du 25 septembre, Théâtre Saint Georges, Paris.

Ivan Calbérac à la tête d’une équipe (presque) formidable

Ivan Calbérac, auteur à succès de «La Dégustation», «L’étudiante et Monsieur Henri» ou encore «Venise n’est pas en Italie», pièces qu'il a d’ailleurs toutes portées au cinéma, dévoile sa nouvelle comédie. Avec une «Équipe Formidable», il plonge cette fois dans les coulisses du tournage d’un film plutôt mal embarqué, peuplé de personnage très hauts en couleur.

«Une équipe formidable», à partir du 26 septembre, Théâtre du Splendid, Paris.

Julie Depardieu redonne vie à Juliette Drouet

La lumineuse Julie Depardieu se glisse à la rentrée dans la robe de Juliette Drouet, qui fût durant un demi-siècle la maîtresse de Victor Hugo. Dans «La Misérable» signée Catherine Privat, la compagne de Philippe Katerine campe l’histoire de cette femme devenue courtisane, puis actrice et qui abandonna sa carrière pour Victor Hugo à la demande de ce dernier, avant de vivre enfermée dans petit appartement durant quatorze ans, là encore à la demande de l’auteur des «Misérables», «Notre Dame de Paris», «Ruy Blas» ou encore «Hernani». Une vie entièrement dédiée à sa passion pour l’écrivain, à qui elle a écrit des milliers de lettres.

«La Misérable», à partir du 3 octobre, Studio Marigny, Paris.

Jean-Paul Rouve a rendez-vous avec Molière

Après les Tuches, Molière. Jean-Paul Rouve a rendez-vous avec Jean-Baptiste Poquelin à la rentrée. L'ex-Robin des Bois campera au théâtre Antoine Monsieur Jourdain, riche bourgeois aspirant à devenir gentilhomme, dans le classique du dramaturge français «Le Bourgeois gentilhomme». Une pièce mise en scène par Jérémie Lippmann, lauréat du Molière du metteur en scène en 2015 pour «La Vénus à la fourrure».

«Le Bourgeois gentilhomme», du 3 octobre au 15 novembre, Théâtre Antoine, Paris.