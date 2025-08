«C'était un peu gnangnan» : Liam Neeson très critique de la mort de son personnage dans «Star Wars : La menace fantôme»

Liam Neeson confie avoir trouvé particulièrement «gnangnan» la mort de son personnage, le maître Jedi Qui-Gon Jinn, dans «Star Wars : La menace fantôme» lors de son duel avec le Seigneur Sith Dark Maul.

Toujours pas convaincu. En pleine promotion du film «Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?» dans lequel il donne la réplique à Pamela Anderson – dont il se serait rapproché lors du tournage – Liam Neeson a accepté de revenir sur les principaux rôles de sa carrière dans une vidéo publiée sur le chaîne YouTube de GQ. L’occasion pour l’acteur britannique de 73 ans d’exprimer sa déception sur le décès de son personnage, le maître Jedi Qui-Gon Jinn, au cours de son duel avec le Seigneur Sith Dark Maul à la fin de «Star Wars : La menace fantôme».

«J’ai trouvé que ma mort était un peu gnangnan. Je suis supposé être un maître Jedi. Et mon personnage se fait avoir par un "Oh, je m’attaque à ton visage ! Et non, je vise ton estomac ! Oh tu m’as eu !". Par pitié, indigne d’un maître Jedi», a-t-il lancé. S’il garde malgré tout un bon souvenir de son passage dans la saga de la Guerre des Étoiles, Liam Neeson a révélé que George Lucas n’était pas un réalisateur qui aimait gérer la direction des acteurs pendant le tournage, préférant l’ambiance de la salle de montage.

«George n’aime pas la réalisation. C’est tout. Il me l’a dit. Il pouvait terminer une scène, et dire : "Natalie, un peu plus vite. Liam, accélère un peu à ce moment". Plus tard, dans la salle de montage, c’est là qu’il commençait à apprécier le travail. Mais diriger les acteurs et tout le reste, il m’a confirmé ne pas apprécier cette partie du processus», confie-t-il.