Dirty Dancing : le chorégraphe confirme l'agacement de Patrick Swayze envers Jennifer Grey lors du tournage

Chorégraphe sur le film «Dirty Dancing», Kenny Ortega a confirmé l’agacement de Patrick Swayze envers Jennifer Grey sur le tournage des scènes où elle apprend à danser en raison de ses… chatouilles.

Deux personnalités opposées. Les histoires sur les coulisses de «Dirty Dancing», et le relation orageuse entre Patrick Swayze et Jennifer Grey, sont légion. Dans une récente interview avec la chaîne américaine Entertainment Tonight, le chorégraphe Kenny Ortega s’est souvenu du tournage des scènes montrant le personnage de Bébé suivre les enseignements de Johnny à travers le montage de scènes successives.

Le problème ? Jennifer Grey étant très chatouilleuse, elle était prise de fou rire au moindre contact des mains de Patrick Swayze avec ses aisselles. Une attitude qui avait le don d’agacer profondément le comédien, selon Kenny Ortega. «Ce moment où il l’a chatouille, elle a perdu le contrôle. Nous étions dans un petit bâtiment. Il faisait une température glaciale. Il était 4h du matin. Patrick était tellement épuisé et voulait rentrer chez lui. Et à chaque fois que sa main passait sous son aisselle, elle explosait de rire. Vous pouvez voir l’expression sur son visage. Ce n’était pas prévu», a-t-il confié.

Certaines expressions d’agacement du comédien ont en effet été gardées dans le montage final par le réalisateur, Emile Ardolino. Ce qui plaît beaucoup à Jennifer Grey aujourd’hui. «J’aime le fait qu’il ait gardé certaines interactions entre moi et Patrick. Quand on le voit me chatouiller, et qu’on voit à quel point il est frustré dans sa façon de me regarder parce que je n’arrivais pas à m’empêcher de rire, étant chatouilleuse. Et quand une personne vous demande d’arrêter de rire, cela ne fait qu’empirer et on rigole de plus bel. Il y a quelque chose de véridique qui a été captée dans ces instants», avait-elle confié en 2020.