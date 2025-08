Les Goonies 2 : Josh Brolin insiste sur une condition nécessaire pour reprendre son rôle dans une suite

Josh Brolin ne tient pas particulièrement à participer à une suite du film «Les Goonies». Mais si jamais celle-ci devait voir le jour, ce sera à la condition que Steven Spielberg en personne valide le scénario.

Un niveau élevé d’exigence. En pleine promotion de «Weapons» (Évanouis, en VF), Josh Brolin a fait part de son hésitation concernant sa présence dans une éventuelle suite des «Goonies», le film d’aventure réalisé par Richard Donner en 1985 dans lequel il incarne le grand frère du héros. Le comédien de 57 ans redoute qu’un tel long métrage ne vienne gâcher le souvenir du premier volet.

«J’aimerais que cela se fasse, parce que ce fut une expérience tellement extraordinaire. Le film continue d’être apprécié au fil des générations. Il est juste formidable. L’hésitation qui j’ai est la crainte de sortir quelque chose qui viendrait gâcher tout ça. Je ne veux surtout pas ternir le souvenir que j’en ai», a-t-il confié au site américain Entertainment Weekly.

«Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?»

Josh Brolin s’est également demandé à quoi pourrait ressembler l’histoire avec un casting plus vieux de 30 ans. «Ça ferait : "Oh, nous sommes de retour dans un nouveau volet !", et les Goonies ont grandi, et alors ils sortent avec leurs déambulateurs et chutent d’une falaise parce que leur vue a baissé. Qu’est-ce qu’on va pouvoir faire ? Je n’en sais rien», a-t-il plaisanté.

Pour l’acteur américain, le seul espoir d’un second volet repose sur Steven Spielberg, co-auteur du scénario original et producteur du premier film. «Si Spielberg donne son accord, vous savez que ça va être bien», a-t-il lancé, avant de préciser que cinq scénarios avaient été présentés à Steven Spielberg, et qu’aucun n’avait grâce à ses yeux. «Je crois qu’il y a eu cinq scénarios qui lui ont été présentés ces dernières années, et il n’en a approuvé aucun. Spielberg est exigeant, et il a une bonne raison de l’être, parce qu’il a bon goût», a-t-il conclu.