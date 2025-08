Spider-Man 4 : Tom Holland s'affiche dans un nouveau costume dans un premier teaser

Attendu dans les salles françaises le 31 juillet 2026, le film «Spider-Man : Brand New Day» verra Tom Holland reprendre le rôle de l’homme-araignée. Avec cette fois un nouveau costume qui vient d’être dévoilé dans le dernier teaser publié par Sony Pictures.

Nouveau départ, nouveau look. Actuellement en tournage, le film «Spider-Man : Brand New Day» verra Tom Holland reprendre le costume du super-héros pour la quatrième fois. Et les fans ont découvert dans le dernier teaser publié par Sony Pictures la nouvelle tenue qu’il portera à l’écran, avec un design qui n’est pas sans rappelé celui des costumes portés par Tobey Maguire dans la trilogie réalisée par Sam Raimi au début des années 2000.

Certains internautes se sont félicités de voir les tenues plus colorées être abandonnées au profit d’un costume plus sobre et plus en phase avec celui porté par le héros qui a vu le jour en août 1962 dans les pages de Marvel Comics. On sait également que ce prochain film souhaite faire entrer le personnage de Peter Parker dans la maturité, avec une histoire plus sombre qui le verra notamment croiser la route du Punisher (et potentiellement d’autres personnages de la série «Daredevil : Born again»).

Si le synopsis officiel n’a pas été dévoilé, Tom Holland lui-même avait annoncé que ce quatrième volet proposerait «un nouveau départ» pour son personnage. À la fin de «No Way Home», Peter Parker avait accepté d’effacer son existence de la mémoire de la totalité de la population, ce qui impliquait toutes les personnes qu’il aime (dont MJ, incarnée par Zendaya, qui sera de retour dans ce volet), pour sauver l’équilibre du multivers. Il pourrait donc se retrouver, seul, à combattre le crime à New York. Les rumeurs annoncent aussi que Sadie Sink pourrait hériter du rôle de Jean Grey, préparant ainsi un crossover entre les super-héros Marvel et les X-Men.