Dostoïevski icône pop de la génération Z grâce à TikTok

A l'instar d'autres écrivains classiques, Dostoïevski est devenu une sensation sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok où il fait un carton auprès de la génération Z.

Ses personnages torturés, ses réflexions sur le bien et le mal, la souffrance ou encore la rédemption… Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski - né le 30 octobre 1821 à Moscou et décédé le 28 janvier 1881 à Saint-Pétersbourg - est encore à ce jour considéré comme l’un des plus grands écrivains mais, contre toute attente pour ceux qui croient les nouvelles générations fâchées avec la lecture, séduit aujourd’hui particulièrement la génération Z qui en a fait une véritable icône pop sur TikTok.

Depuis quelques années, l’application chinoise de partage de vidéos courtes est en effet devenue un lieu d’échanges très actif en matière de conseils littéraires pour ses usagers qui ont en majorité moins de 35 ans, et un tiers moins de 25 ans. Si bien que le hashtag BookTok (contraction de «book» et «TikTok»), comptabilise désormais des centaines de milliards de vues. Un succès qui sensibilise massivement les jeunes aux grands écrivains.

Exemple de l’engouement suscité par le très influent réseau social en 2024, le classique le plus vendu au Royaume-Uni était «Les Nuits blanches» de Dostoïevski. Cette nouvelle relativement méconnue publiée pour la première fois en 1848 - et qui narre une l’histoire d’un amour à sens unique qu’un jeune homme souffrant de solitude éprouve pour une jeune femme - a été abordée, analysée, vantée par de nombreux jeunes tiktokeurs.

Romantisme universel

Comme l’a analysé l’écrivain Miqui Otero pour El periodico, cette histoire d’amour impossible mais très belle a tout pour plaire aujourd’hui et demeure «un aimant pour l'adolescence parce que tous les adolescents de tous âges se ressemblent». C’est ce qu’exprime notamment l’utilisatrice de TikTok Lizzy (17 ans), qui confie être «très impressionnée» par le fait que Dostoïevski ait écrit tout cela il y a plus d'un siècle, s’extasiant sur la compréhension de l'esprit humain de l’écrivain. «J'adore parce que c'est comme si vous aviez déjà vu tout ce qui nous arrive aujourd'hui, avant même que cela n'existe», déclare-t-elle.

Brouillant les frontières entre une culture dite élitiste et une autre plus populaire, depuis plusieurs mois les citations de Dostoïevki fleurissent sur TikTok et Instagram, brandies par les internautes pour exprimer leurs sentiments, ou comme matière à réflexion.

Comme l’avait relevé le Financial Times il y a quelques mois, deux autres romans de Dostoïevski «Crime et Châtiment» et «Les Frères Karamazov», ont également fait partie des meilleures ventes de Penguin Classics auprès des Britanniques en 2024.

La célèbre maison d’édition a d’ailleurs, ces dernières années, vu les ventes d’autres de ses auteurs classiques elles aussi boostées par TikTok, à l’instar de Franz Kafka, Rainer Maria Rilke ou encore Anton Tchekhov. Des auteurs eux aussi plébiscités pour les tourments universels qu’ils explorent.