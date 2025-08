«F1» devient le film le plus rentable de Brad Pitt

Après six semaines d'exploitation, le film «F1» est désormais le plus gros succès commercial de Brad Pitt devant «World War Z».

Les recettes mondiales du film «F1 : Le Film» atteignent désormais 545,6 millions de dollars (472 millions d’euros environ), ce qui en fait le film de Brad Pitt le plus rentable de tous les temps dans le monde.

Sorti le 25 juin, il dépasse désormais les 545 millions de dollars de recettes mondiales surpassant ainsi «World War Z», sorti en 2013, qui avait récolté 540 millions de dollars, hors inflation. Il n'y a qu'un seul film dans lequel Brad Pitt apparaît qui a dépassé «F1 : Le Film». Il s'agit de la suite de Deadpool, dans laquelle la star avait fait une brève apparition, et qui a rapporté 785,9 millions de dollars.

Comme le souligne Screen Rant, au total, plus de 25 films de Brad Pitt ont rapporté plus de 100 millions de dollars dans le monde, portant son box-office cumulé à plusieurs milliards de dollars. Outre «World War Z », ses plus gros succès incluent «Troie» (497,4 millions de dollars), «Mr. et Mrs. Smith» (487,3 millions de dollars), la trilogie «Ocean's» (450,7 millions de dollars, 362,7 millions de dollars et 311,3 millions de dollars respectivement) et «Il était une fois à Hollywood» (377 millions de dollars).

En ce qui concerne Apple, «F1 : Le Film» marque son plus grand succès pour un long-métrage produit pour le cinéma, bien devant «Killers of the Flower Moon» de Martin Scorsese (158 millions de dollars dans le monde) et «Napoléon» de Ridley Scott (221 millions de dollars).