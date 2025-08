James Bond : Tom Holland répond aux rumeurs l'annonçant dans le rôle de l'agent 007

Invité sur la chaîne YouTube de Gordon Ramsay, Tom Holland s’est exprimé sur les récentes rumeurs qui l’annoncent comme le favori pour hériter du rôle de James Bond dans le prochain film réalisé par Denis Villeneuve.

Bouche cousue. Depuis plusieurs semaines, Tom Holland est au cœur de rumeurs le présentant comme l’immense favori pour le rôle de James Bond dans le film réalisé par Denis Villeneuve qui doit relancer la franchise pour les années à venir. L’acteur britannique de 29 ans avait, par le passé, confier son intérêt d’incarner le célèbre agent 007.

Interrogé à ce propos sur la chaîne YouTube du chef Gordon Ramsay, Tom Holland a mis un point d’honneur à ne pas alimenter les rumeurs, tout en réitérant son attirance pour le rôle. «Les rumeurs ne s’arrêtent jamais. Donc on va se contenter du minimum pour le moment. Un jour, on pourra en parler. Pour tout jeune comédien britannique, c’est le rêve absolu quand on travaille dans cette industrie. Je me considère déjà comme le gosse le plus chanceux au monde. Je n’aurais jamais imaginé avoir la carrière qui est la mienne», a-t-il expliqué avec l’humilité qui le caractérise.

Après Idris Elba, Aaron Taylor Johnson ou encore Josh O’Connor, c’est au tour de Tom Holland de figurer en tête de la liste des acteurs pressentis pour le rôle incarner par Daniel Craig dans les cinq films sortis entre 2006 et 2021, et par cinq autres acteurs avant cela (Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan). En juin dernier, Amazon MGM Studios, qui a récupéré les droits de la franchise, a annoncé le choix de Denis Villeneuve (Dune) à la réalisation. La semaine dernière, c’est le créateur de «Peaky Blinders» Steven Knight qui a été sélectionné en tant que scénariste.