«Spider-Man : Brand New Day» : un vilain aperçu dans «Homecoming» va faire son retour à l'écran

Le comédien Michael Mando sera de retour dans la peau de Mac Gargan, alias Scorpion, dans «Spider-Man : Brand New Day». Un personnage aperçu brièvement dans «Homecoming» en 2017.

Les nouvelles pleuvent. Alors que le tournage de «Spider-Man : Brand New Day» a été officiellement lancé par Tom Holland via son compte Instagram, …

… le site américain The Hollywood Reporter a confirmé la présence de Michael Mando au générique du film. Le comédien, connu notamment pour son rôle dans la série «Better call Saul», y reprendra le rôle de Mac Gargan, alias Scorpion, aperçu rapidement dans «Homecoming» en 2017.

Il ne sera pas le seul à faire son retour au côté de Spider-Man puisque Mark Ruffalo doit également reprendre le rôle de Bruce Banner, alias l’Incroyable Hulk. Jon Bernthal renfilera le costume de The Punisher après sa première apparition dans le MCU (Marvel Cinematic Universe) dans la série «Daredevil : Born Again».

Attendu en salle le 29 juillet 2026, «Spider-Man : Brand New Day» sera réalisé par Destin Daniel Cretton, à qui l’on doit «Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux», avec Chris McKenna et Erik Sommers à l’écriture. Avec également Sadie Sink, Zendaya et Liza Colon-Zayas au casting.