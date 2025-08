Vingt ans après le scandale des écoutes téléphoniques qui a secoué le Royaume-Uni, de nouvelles images de la série «The Hack» dévoilées

Près de vingt ans après avoir incendié le Royaume-Uni, le scandale des écoutes téléphoniques du tabloïd anglais News of the World se raconte en série, dont de nouvelles images viennent d'être dévoilées.

Une affaire d'état. Après avoir secoué l'Angleterre dans les années 2000, puis fermé définitivement en 2011, le journal britannique News of the World publié chaque dimanche est au cœur d'une nouvelle série produite par ITV dont des images exclusives ont été publiées par le site américain Deadline. En fil rouge, le scandale des écoutes téléphoniques opérées par le média, porté à l'écran par un casting cinq étoiles.

Des épisodes produits par un trio artistique de légende composé de Jack Thorne, lauréat de plusieurs BAFTA Awards et co-créateur de la série à succès «Adolescence», du réalisateur Lewis Arnold («Sherwood») et du producteur Patrick Spence («Peaky Blinders», «Mr Bates vs the Post Office»).

Des acteurs de haut-vol

Une série qui se veut proche de l'enquête menée par le journaliste d'investigation Nick Davies, interprété par David Tennant (Docteur Who), ayant contribué à la découverte de preuves d'écoutes téléphoniques par le tabloïd News of the World, aujourd'hui disparu, et de l'inspecteur de police Dave Cook, campé par Robert Carlyle (The Full Monty).

David Tenant (à gauche), dans le rôle de Nick Davies, et Robert Carlyle (à droite) en inspecteur de police.

Dans le rôle d'Alain Rusbridger, à l'époque rédacteur en chef du Guardian et intrigué par les méthodes de travail du News of the World, l'acteur Toby Jones, aperçu dans «Hunger Games», «Captain America» et célèbre voix de l'elfe de maison Dobby dans la saga Harry Potter. Pour le reste du casting, les images partagées par ITV révèlent la présence à la distribution de Rose Leslie («Game of Thrones») et Dougray Scott («Desperate Housewife», «Mission Impossible 2»).

Une affaire qui aura marqué à jamais le Royaume-Uni

Tout a débuté en 2005, lorsque le journaliste du News of the World et spécialiste de la famille royale Clive Goodman a annoncé que le prince Harry s'était blessé au genou. Les têtes couronnées britanniques, pourtant mues dans le silence concernant cet accident, avaient alors réagi et une enquête policière était ouverte. Une investigation qui avait, deux ans plus tard, abouti à la condamnation du journaliste à quatre mois de prison pour écoutes illégales. Le rédacteur en chef du tabloïd anglais, poste occupé à l'époque par Andy Coulson, avait alors démissionné pour rejoindre la direction de la communication du parti conservateur britannique.

Le véritable scandale a ensuite éclaté des années plus tard, le 4 juillet 2011, lorsque le Guardian, qui avait toujours gardé un œil sur les méthodes de travail du News of the World, a révélé que le média aux démarches controversées avait piraté la messagerie d'une jeune victime de meurtre. La boîte vocale de Milly Dowler, une fillette de 13 ans assassinée en 2002, aurait été interceptée et les messages effacés par les détectives mandatés par le média de Rupert Murdoch, afin de libérer de la place dans une mémoire téléphonique pleine. L'entourage de Milly, pouvant à nouveau lui laisser des messages vocaux, aurait alors retrouvé espoir, persuadé que l'adolescente était encore vivante. Son cadavre sera malheureusement découvert six mois plus tard, et l'enquête conclura à un assassinat par un videur de boîte de nuit.

Au lendemain des révélations, les annonceurs avaient pris la décision de boycotter le journal, poussant le magnat de la presse Robert Murdoch à fermer le News of the World. Une décision de clôture annoncée le 7 juillet 2011, le dernier numéro du tabloïd paraîtra pour la dernière fois le dimanche 10 juillet de la même année.

Les studios à l'origine de la série ont passé un an à filmer, monter et préparer en toute discrétion «The Hack», dont les titres provisoires comprenaient «Broken News» et «Mandrake». La date de sortie n'a pas encore été fixée.