«C’est un honneur» : la scénariste du film «Le Diable s'habille en Prada 2» émerveillée par l'intérêt des fans pour les photos du tournage

Actuellement en tournage à New York, «Le Diable s'habille en Prada 2» a vu plusieurs images des acteurs circuler illégalement sur Internet. Une viralité qui n’est pas pour déplaire à la scénariste Aline Brosh McKenna qui y voit l’intérêt du public pour cette suite.

Un très bon présage. Interrogée par le site américain IndieWire sur la viralité des photos prises sur le tournage du film «Le Diable s'habille en Prada 2», dont certains redoutent qu’elles viennent gâcher la surprise des fans, la scénariste Aline Brosh McKenna – qui avait déjà signé le scénario du premier long-métrage sorti en 2006 – a préféré qualifier cette frénésie des internautes d’«honneur», et comme un témoin de leur impatience de découvrir la suite des aventures de Miranda et Andrea.

«Les gens font le pied de grue dehors juste pour avoir un léger aperçu de ces comédiens et de ces personnages qu’ils aiment, et qu’ils peuvent apercevoir en costumes. Et cela est excitant pour eux, surtout qu’il s’agit d’un film sur l’univers de la mode. Nous savions que cela allait susciter l’intérêt. Je n’avais personnellement jamais assisté à un tel regroupement de personnes autour d’un tournage, mais c’est la réalité de notre époque», a-t-elle indiqué.

«À plus d'un titre, nous nous adressons à un monde très différent de celui de 2006… Cela vient d’un désir légitime de retrouver ces personnages. Tant que la sécurité des personnes n’est pas mise en cause, c’est un honneur de voir que le public reste à ce point investi», a-t-elle ajouté, avant de confesser qu’elle avait, elle aussi, ressenti une émotion particulière au moment de retrouver les personnages.

«J’ai eu un frisson au moment de les voir chacun dans leurs costumes la première fois. Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu’. C’était comme pour la bar-mitsvah de mon fils. J’ai senti ce besoin de prendre des photos», a-t-elle dit.

Maintenu dans le plus grand secret, le scénario du «Diable s'habille en Prada 2» n’a pas encore été dévoilé au grand public. On sait en revanche que Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci et Emily Blunt seront tous de retour dans leurs rôles respectifs.

Parmi les nouvelles recrues, on trouve Simone Ashley, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Rachel Bloom, Patrick Brammall, mais aussi Kenneth Branagh dans le rôle de l’époux de Miranda Priestly au moment où celle-ci doit faire face à la crise de la presse papier.