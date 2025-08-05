Derniers jours : ces expositions incontournables à voir à Paris avant leur fermeture

Le creux de l'été semble être la période la plus propice pour profiter des expositions estivales que nous offre la capitale. Et ça tombe bien, puisque nombreuses sont celles qui s'apprêtent à quitter les murs des musées parisiens en ce mois d'août. Voici notre sélection des incontournables à ne pas manquer.

Alors que la rentrée pointe le bout de son nez, et avec elle une pléthore d'expositions nouvelles, dernière ligne droite pour les oeuvres qui occupent les musées parisiens jusqu'à la fin du mois d'août. Contemporain, impressionnisme, mode... Tout les goûts sont permis, mais plus pour très longtemps.

«David Hockney 25» jusqu'au 31 août

On plonge avec délectation dans les célébrissimes piscines du peintre David Hockey à travers l'exposition qui lui est consacrée. La Fondation Louis Vuitton se pare de mille couleurs en affichant fièrement sur ses murs 400 oeuvres de l'artiste britannique, dont ses portraits et paysages à la croisée du pop-art et de l'hyperréalisme. Pas fâché avec son époque, ses peintures à l'iPad conversent avec ses dessins et autres aquarelles, témoins de la multiplicité des techniques maîtrisées par celui qui a puisé son inspiration chez Picasso, Matisse ou Vermeer.

«David Hockney 25», jusqu'au 31 août, Fondation Louis Vuitton, Paris (16e)

«Matisse et Marguerite» jusqu'au 24 août

Ruban noir omniprésent autour de son cou pour camoufler la cicatrice d'une trachéotomie subie à l'âge de 7 ans, Marguerite erre dans l'atelier de Matisse, contrainte de ne pas pouvoir fréquenter les bancs de l'école. Des heures passées au milieu des peintures de son père qui feront d'elle sa muse, et que l'on prend plaisir à regarder grandir au fil des toiles. Une centaine de portraits présentés de façon chronologique, où les traits de la jeune fille évoluent au rythme des courants du peintre, tantôt fauvisme, tantôt cubisme, aboutissant à un ultime portrait où le visage de celle qui s'engagea dans la Résistance et qui fut défigurée par la Gestapo semble enfin consolé.

«Matisse et Marguerite», jusqu'au 24 août, musée d'Art Moderne, Paris (16e)

«Eugène Boudin : le père de l'impressionnisme», jusqu'au 31 août

Sous son pinceau se sont dessinés des centaines de ciels nuageux, oscillant entre le gris et le bleu, et les longues plages typiques de Normandie. L'artiste Eugène Boudin est à l'honneur au musée Marmottan-Monet, auréolé du titre de «père de l'impressionnisme». «Si je suis devenu peintre, c'est à Boudin que je le dois», déclarait d'ailleurs Claude Monet, figure de ce mouvement au pinacle à la fin du 19ème siècle, délaissé ensuite. Ici, l'on sillonne l'Hexagone et l'Europe, des marées bretonnes aux navires vénitiens en passant par les conifères de Juan-les-Pins. Une rétrospective où les quatre saisons ne s'écoutent plus mais se changent en huile sur toile, pour rendre hommage à ce fils de marin resté longtemps dans l'ombre.

«Eugène Boudin, le père de l'impressionnisme : une collection particulière», jusqu'au 31 août, musée Marmottant-Monet, Paris (16e)

«Louvre Couture : objets d'art, objets de mode», jusqu'au 24 août

S'il n'y en a que pour Mona Lisa dans le plus grand musée du monde, le Louvre dévoile dans ses ailes de géant, ici 9000 mètres carrés, une soixantaine de créations de grands couturiers qui ont de quoi faire pâlir la Joconde. Dans un dialogue avec les oeuvres s'affichent fièrement une robe en mosaïque signée Dolce&Gabbana, une silhouette majestueuse à l'effigie d'un lion imaginée par John Galliano ou un fourreau Versace paré d'or inspiré des reliquaires byzantins. Dans un accord parfait et sans fashion faux-pas, la mode occupe l'espace sans déborder, toisant les peintures tenues à l'écart sur les murs.

«Louvre Couture : objets d'art, objets de mode», jusqu'au 24 août, musée du Louvre, Paris (1er).

«Corps et âmes», jusqu'au 25 août

Une exposition dédiée corps et âme à l'Humain, où les oeuvres de la collection Pinault se montrent esthétiques, mais avant tout politiques. Si certains mastodontes se sont glissés parmi les artistes, à l'image du corps du crucifié d'Iris signé Auguste Rodin, d'une Nana de Niki de Saint Phalle ou encore de Michael Armitage, le genre humain est ici mis en avant sous les traits d'artistes émergents. Temple de l'art contemporain, les oeuvres se suivent mais ne se ressemblent pas, à l'instar des huit autoportraits déclinés de Georg Baselitz, les toiles aux corps monumentaux suspendus à l'envers dans l'espace. Le genre humain n'est pas glorifié, mais montré dans sa vulnérabilité la plus pure, partageant ses histoires, ses joies et ses peines.

«Corps et âmes», jusqu'au 25 août, Bourse de Commerce, Paris (1er).