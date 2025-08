«Elle n'est plus sexy» : Donald Trump s'attaque (encore) à Taylor Swift

Alors qu'il évoquait, dans un post publié lundi sur son réseau social, la récente publicité controversée où figure Sydney Sweeney, Donald Trump en a profité pour glisser une nouvelle pique à Taylor Swift, qui avait soutenu Kamala Harris lors de la dernière élection présidentielle.

Donald Trump n'a pas sa langue dans sa poche. Surtout lorsqu'il s'agit de Taylor Swift. Dans un post publié lundi sur son réseau Truth social, le président des États-Unis a d'abord tenu à réagir à la publicité controversée de Sydney Sweeney pour la marque de vêtements American Eagle, avant de critiquer d'autres marques et d'avoir un mot peu amène envers la chanteuse américaine.

«Regardez simplement la chanteuse Woke Taylor Swift. Depuis que j'ai alerté le monde sur ce qu'elle était en disant la vérité que je ne la supportais pas, elle a été huée et n'est plus sexy», a sèchement lâché le Républicain.

Mais ce n'est pas la première fois que le 47e président des États-Unis tacle le phénomène de la pop. À l'origine, Donald Trump n'avait pas apprécié le soutien de Taylor Swift à Kamala Harris, en septembre 2024, soit en pleine campagne présidentielle. L'artiste avait considéré la candidate démocrate comme «une dirigeante douée et solide» qui «se bat pour les causes et les droits auxquels je crois». L'américain avait alors affirmé «détester» la chanteuse.

À nouveau élu président des États-Unis, Donald Trump n'a pas lâché l'affaire. En avril dernier, le Républicain avait profité du Superbowl pour lui adresser une nouvelle pique. La finale opposait les Eagles de Philadelphia aux Chiefs de Kansas City, franchise où évolue Travis Kelce, compagnon de Taylor Swift. Après la défaite des Chiefs, l'homme de 79 ans avait partagé une vidéo de la musicienne se faisant huer par une partie des spectateurs présents au stade Caesars Superdome. Lors de la réception des Eagles, vainqueurs du Superbowl, à la Maison Blanche, le président avait ajouté : «J'étais là avec Taylor Swift, comment cela s'est-il passé ?»

À l'inverse, un soutien appuyé à Sydney Sweeney

Son message du jour était initialement destiné à une actualité : la publicité controversée de Sydney Sweeney pour American Eagle, une marque de vêtements. Si, à travers l'actrice aux cheveux blonds et yeux bleus, la pub avait été critiquée du fait d'un «retour à la beauté traditionnelle», son slogan «Sydney Sweeney has great jeans», homophone de «great genes» avait également été jugé «raciste» et «suprémaciste».

Mais en apprenant que l'actrice était inscrite au Parti républicain de Floride, l'homme politique a complimenté Sydney Sweeney dimanche. Il a ajouté le lendemain : «Elle a la pub la plus sexy du moment. (...) Allez Sydney». Le contraste entre cet éloge et la pique envers Taylor Swift, dans un même post, est alors saisissant.