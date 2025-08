«Envoie-moi ton RIB Élie, on va gérer» : déchaîné, Gims s'en prend à Booba puis à La Fouine

En story Instagram, Gims s'est moqué, lundi 4 juillet, de Booba au sujet de sa société d'influence «Starting Blok», puis s'en est pris à La Fouine, lui réclamant une très grosse somme d'argent.

Si la relation Booba-Gims est au point mort depuis quelques années, le rappeur des Hauts-de-Seine a souvent envenimé la chose dès que l'occasion se présentait. Mais cette fois, c'est bien l'ancien membre de la Sexion d'Assaut qui a mis le feu aux poudres.

Ce dernier a profité de la situation économique délicate de «Starting Blok», la société d'influence fondée en 2023 par Booba, sa manageuse et Claire Dabrowski, pour se moquer du Duc de Boulogne.

Si une liquidation judiciaire a été évoquée, le co-fondateur a tenu à apporter des précisions sur X. À la «suite de désaccords fondamentaux avec Claire Dabrowski, nous l'avons informé de vouloir céder nos parts sociales et récupérer les comptes courants». Et ce serait après cette demande que M. Dabrowski «a pris, seule, la décision de placer la société en liquidation judiciaire».

En réaction à cette actualité, Gims ne s'est alors pas fait prier. «Envoie-moi ton RIB Élie, on va gérer», a ironisé le rappeur aux lunettes de soleil.

Plusieurs années de guerre sur les réseaux et une plainte de Gims

Cela fait maintenant de nombreuses années que les deux artistes se lancent pique sur pique. En 2018, Gims accusait Booba d'acheter des vues pour faire gonfler ses chiffres de ventes de musiques en ligne. Deux ans plus tard, le Duc de Boulogne avait affiché une photo de son ennemi sans ses habituelles lunettes, provoquant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Plus récemment, dans son dernier album «Ad Vitam Aeternam» sorti en février 2024, Booba s'en est pris à l'ex-compagne de Gims, dans un morceau en collaboration avec le rappeur SDM, intitulé «Dolce Camara» : «On les aime fraiches, bien michto, qui savent accueillir comme Demdem».

Quelques mois plus tard, le grand frère de Dadju portait plainte contre le rappeur de 47 ans pour harcèlement. Le couple (à l'époque) l'accusait de «s'attaquer» à eux «depuis six ans», «encouragé» par «un nombre absolument impressionnant de ses admirateurs», créant «une situation effroyable de cyberharcèlement». Le parquet de Paris avait alors ouvert une enquête.

Gims règle ses comptes en ligne avec La Fouine quelques heures après

Gims était décidément déchaîné lundi 4 août. Après avoir pris à partie le rappeur du 92, celui qui se faisait anciennement appeler Maître Gims a également eu un mot pour La Fouine.

«Tu es difficile à joindre, j'aimerais récupérer les 70.000 euros que tu me dois s'il-te-plaît. Je ne voulais pas en arriver là, mais bon ici, c'est sûr que tu vas lire. Et arrête de parler d'oseille, de millions dans tes sons s'il-te-plaît. Viens déjà payer le studio et les employés, merci», a-t-il écrit en story sur Instagram.

© Compte Instagram de Gims

Pour les plus sceptiques qui y verraient une occasion de faire du buzz pour teaser un morceau inédit entre ces deux piliers du rap game, Gims a directement rappelé que «ce n'est pas du buzz, ce n'est pas un feat qui se prépare, j'ai refusé 14 fois de chanter avec lui. Depuis Sexion d'Assaut, il insiste, je ne veux pas chanter avec toi. Tu arrives à lire ça ?? Donc s'il-te-plaît ramène l'argent».

Le message est clair, donc. Bien qu'actif sur les réseaux et en studio, La Fouine n'a pas encore répondu à Gims. De quoi lancer une nouvelle guerre entre ces deux mastodontes du rap français ?