«Freaky Friday 2» : on a vu la suite du teen movie avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan, et voici ce qu'on en a pensé

Vingt-deux ans après «Freaky Friday», une suite très attendue, toujours avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan, débarque au cinéma ce mercredi. Une sortie recommandée à tous les millenials.

Avec le retour notamment des sagas «Y a-t-il un flic ?» et «Karaté Kid», un vent de nostalgie souffle sur notre été. Et c’est sans compter sur la suite de «Freaky Friday» qui sort au cinéma ce mercredi 6 août, vingt-deux ans après un premier volet fortement plébiscité au box-office qui avait rapporté plus de 160 millions de dollars de recettes. Réalisée par Nisha Ganatra, cette comédie familiale baptisée «Freaky Friday 2 : encore dans la peau de ma mère», met de nouveau en scène Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan qui reprennent leur duo mère-fille. Un projet lancé par ailleurs par la fille de Janet Leigh et Tony Curtis en personne, laquelle avait écrit à la firme Disney en 2022 pour faire part de son envie.

Les années sont passées et avec, les rides et quelques injections de botox. On retrouve Tess Coleman, toujours aussi extravertie, devenue une psychologue renommée et une grand-mère quelque peu intrusive. Sa fille, Anna, a renoncé à son rêve de rockstar avec son groupe des Pink Slip pour jouer les managers, tout en élevant seule sa fille, Harper, une adolescente de 15 ans au tempérament bien trempé qui peine à sortir de son lit le matin et préfère le surf aux bancs du lycée. Alors qu’elle n’espérait plus le grand amour, Anna croise le chemin d’Eric, un charmant célibataire, qui n’est autre que le père de Lily, l’ennemie jurée d’Harper. Toutes deux ne voient pas d’un très bon œil l’union de leurs parents. Et les choses ne vont pas s’arranger quand, au détour d’une visite chez une voyante, Anna et Tess échangent leurs corps avec la fille et la belle-fille d’Anna.

Quand le sort s'acharne

La malédiction se poursuit donc chez les Coleman. Si le schéma familial a bien changé, rien n'empêche la métamorphose de se produire deux fois, et cela donne lieu à une série de rebondissements tout aussi drôles que loufoques, lesquels s’enchaînent à un rythme effréné qui ne laisse aucun répit aux spectateurs. Du pur divertissement qui fait un bien fou servi par un duo d’actrices qui s’en donne à cœur joie. Jamie Lee Curtis ne cesse de se réinventer avec fougue et démontre qu’aucun genre cinématographique ne lui résiste.

On ne boude pas non plus notre plaisir de retrouver dans ce nouvel opus Chad Michael Murray, le beau gosse du lycée - et de la série «Les Frères Scott» -, Mark Harmon («NCIS»), le fiancé puis mari de Tess, ou encore Rosalind Chao, la propriétaire (et un peu sorcière) du restaurant chinois. Avec ce teen movie qui joue la carte de la nostalgie avec de multiples clins d'œil au premier opus, Disney espère aussi draguer une nouvelle génération de fans grâce à la présence de nouveaux venus au casting comme Julia Butters («The Fabelmans») et Sophia Hammons («Up Here»).