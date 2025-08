«Je m'en tape» : George Clooney réagit aux critiques sur son jeu d'acteur

George Clooney n’a pas mâché ses mots au moment de réagir aux propos de ceux qui critiquent son jeu d’acteur, notamment le manque de variété dans les rôles qu’il a incarné au cinéma.

Une bonne dose de réalisme. En pleine promotion du film «Jay Kelly» de Noah Baumbach attendu le 5 décembre prochain sur Netflix, et qui sera présenté en avant-première lors de la prochaine édition de la Mostra de Venise, George Clooney a profité d’une interview accordée au site américain Vanity Fair pour réagir aux critiques sur son jeu d’acteur, et ceux qui trouvent ses performances unidimensionnelles et peu inspirées.

«Les gens disent que je joue mon propre rôle ? Je m’en tape. Il n’y a pas beaucoup de comédiens dans ma tranche d’âge qui sont autorisés à faire des comédies comme ‘O’Brother’, puis d’enchaîner avec ‘Michael Clayton’ ou ‘Syriana’ (qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2006). Donc si cela signifie que je ne fais que jouer mon propre rôle, je m’en cogne», a-t-il lâché.

«Avez-vous déjà essayé de jouer votre propre rôle ? Ce n’est pas facile. J’ai eu le privilège d’avoir une carrière qui n’a pas rencontré un immense succès de plusieurs manières. Je n’ai pas réussi à percer, le type de succès qui peut vous aveugler, avant mes 33 ans (dans la série «Urgences», ndlr). J’ai travaillé douze années avant cela. J’avais une idée concrète de la fragilité que tout cela peut avoir, et à quel point cela n’avait rien à voir avec ma personne, très honnêtement», a-t-il conclu.