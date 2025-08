Lady Gaga va sortir un nouveau titre intitulé «Dead Dance» à l'occasion de la saison 2 de «Mercredi»

A l'occasion de la sortie de la saison 2 de la série «Mercredi», la chanteuse Lady Gaga s'apprête à partager un morceau intitulé «Dead Dance». Une surprise qui coïncide avec l'apparition de la nouvelle coqueluche de Tim Burton dans quelques épisodes.

L'icône gothique dans son élément. C'est une annonce guère surprenante compte tenu des nombreuses spéculations des fans. La chanteuse Lady Gaga s'apprête à partager un nouveau titre intitulé «Dead Dance», à l'occasion de la sortie de l'horrifique saison 2 de «Mercredi», révèle le magazine américain Variety.

Au début du mois dernier, plusieurs médias avaient rapporté que l'interprète de «Poker Face», actuellement occupée à sillonner le globe dans le cadre de sa tournée à succès «Mayhem Ball», et Tim Burton avaient été aperçus sur l'Île des Poupées à Xochimilco, au sud de Mexico. Cette île serait hantée et abriterait des centaines de poupées en décomposition suspendues aux arbres et aux structures.

Une sortie prévue le mois prochain

Les fans devront néanmoins s'armer d'un peu de patience, car le titre et le clip de l'excentrique chanteuse devraient sortir le mois prochain, coïncidant avec son apparition dans la série dans le rôle de Rosaline Rotwood, une «enseignante légendaire de Nevermore qui croise le chemin de Mercredi». Car si les premiers épisodes seront disponibles sur la plate-forme au N rouge dès ce mercredi 6 août, les aficionados de l'univers gothique de Tim Burton attendront le 3 septembre pour se délecter de la suite de la seconde saison.

Des sources ont indiqué au magazine Variety que la chanson avait été enregistrée avec la même équipe derrière l'album «Mayhem», contenant entre autres les titres aux refrains efficaces «Die with a smile» et «Abracadabra». Une collaboration avec Tim Burton accueillie avec enthousiasme par le réalisateur. A l'occasion de l'avant-première de la saison 2 de la série inspirée de la Famille Addams à Londres la semaine dernière, le cinéaste aux lunettes noires avait déclaré que travailler avec la chanteuse aux multiples talents sur la série avait été «inspirant».

Une habituée des bandes-originales

Ce n'est pas la première fois que la «Mother Monster» prête sa voix à la bande-originale des films dans lesquels elle a obtenu un rôle. Dans le long-métrage «A star is born», elle formait un duo envoûtant avec l'acteur Bradley Cooper, devant la caméra mais également en studio, donnant naissance à des titres encore entonnés aujourd'hui, à l'image de l'oscarisé «Shallow», et le romantique «Always remember us this way», cette fois-ci interprété en solo par la chanteuse.

Plus récemment, c'est dans le cadre du film «Joker : Folie à deux» que Lady Gaga a donné de la voix, dans la peau d'une amoureuse éperdue jetée dans les bras du célèbre clown aux zygomatiques tendus. De ce long-métrage aux airs de comédie musicale sont nés la bande-originale du film interprétée par celle qui avait enflammé la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, et les titres «If my friends could see me now» ou encore «To love somebody», en duo avec son partenaire Joachim Phoenix.

Lors de la sortie de la première saison de «Mercredi», le titre «Bloody Mary» de Lady Gaga, remasterisé en hit gothique dans la scène de danse de Jenna Ortega, était devenu viral sur les réseaux sociaux, et la chorégraphie reprise en boucle par les internautes.