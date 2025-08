«Respire, respire» : invitée sur scène au concert de Katy Perry, une jeune fan fait un malaise (vidéo)

Lors d'un concert à Détroit, Katy Perry a invité une jeune fan à la rejoindre. Une fois sur scène, l'adolescente, stressée, a fait un malaise. La pop star lui a alors apporté son aide, avant qu'elle ne soit évacuée.

Une situation délicate. Au cours de son concert à la Little Caesars Arena de Détroit pour sa tournée «Lifetimes», dimanche 3 août, Katy Perry a souhaité faire plaisir à quelques fans, en les faisant monter sur scène le temps d'une chanson.

À chaque jeune qui a rejoint la chanteuse de 40 ans, un instrument de musique leur a été remis. Et c'est à ce moment que Katy Perry a remarqué la présence d'une fillette, prénommée McKenna, particulièrement stressée, certainement chamboulée par l'émotion et le regard des milliers de personnes présentes au stade.

Si l'interprète de «I kissed a girl» a d'abord tenté de rassurer sa fan, lui répétant calmement : «Respire, respire». La fillette a continué de se sentir mal avant de s'effondrer sur scène.

Katy Perry paused her show in Detroit to help a fan who fainted onstage.



pic.twitter.com/ahSoHlir00 — Pop Base (@PopBase) August 4, 2025

Évacuée par les secours

Félicitée pour sa réactivité et sa gentillesse, la star du soir s'est directement agenouillée et a tenu la tête de McKenna, et ce, jusqu'à l'arrivée des secours, mais aussi le temps de l'intervention.

Une fois la jeune fan évacuée, Katy Perry s'est relevée et a adressé un message à ces autres fans : «On est tellement courageux quand on arrive à monter sur scène, et c'est bouleversant. Je comprends ce sentiment».

Le show a ensuite repris, mais avant de partir, la musicienne a donné des nouvelles de la petite fille : «Au fait, McKenna va très bien».

Au cours de sa tournée, «Lifetimes Tour», la chanteuse âgée de 40 ans a connu plusieurs rebondissements. À commencer par sa séparation avec l'acteur Orlando Bloom, mettant fin à ses neuf années de relation avec le père de sa fille.

À San Francisco, elle avait connu un gros problème technique lors de son concert. Accroché dans les airs par des câbles, un immense papillon métallique sur lequel Katy Perry était perchée, a chuté de plusieurs mètres, déséquilibrant l’artiste. Heureusement, micro à la main, elle est parvenue à s'agripper fermement à la structure pour rester assise et éviter de tomber.

Plus récemment, lors d'un show au Canada, la présence seule de Justin Trudeau avait déjà été remarquée, surtout que les deux célibataires sont sortis dîner ensemble à Montréal.