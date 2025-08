«J'ai toujours été un grand fan» : KJ Apa incarnera la légende hollywoodienne James Stewart dans un biopic

L'acteur KJ Apa, révélé dans la série à succès «Riverdale», a signé pour incarner James Stewart dans «Jimmy», un biopic à venir sur la légende de «Sueurs froides».

Qui se ressemble s'assemble. Le nez fin et la bouche dessinée, l'on croirait voir un père et son fils. Les acteurs KJ Apa, charismatique Archie Andrews dans la série qui a fédéré de nombreux ados «Riverdale», et James Stewart, dont les yeux bleus plantés dans les jumelles de «Fenêtre sur cour» étaient devenus cultes, s'apprêtent à ne former qu'une seule et même personne dans le biopic consacré à l'icône du 7ème art dans les années 1950.

Le casting de «Jimmy» réunira Jason Alexander («Pretty Woman», «Malcolm») dans le rôle du magnat du cinéma hollywoodien Louis B. Mayer, Max Casella («Les Soprano») dans celui du réalisateur de «La vie est belle» Frank Capra, et Sarah Drew («Grey's Anatomy») dans celui de l'actrice Hedda Hopper.

«Il est important pour moi de rendre hommage»

«J'ai toujours été un grand fan de James Stewart et je suis très honoré de pouvoir donner vie à son histoire», a déclaré ce mardi KJ Apa au magazine américain Variety. «Originaire de Nouvelle-Zélande, j'admire depuis longtemps cette génération d'Américains qui ont défendu le patriotisme, l'intégrité et un profond sens du devoir. Il est important pour moi de rendre hommage à un pays qui m'a tant donné, et quelle meilleure façon de le faire qu'en honorant un homme qui l'a servi avec tant d'honneur», a ajouté le natif d'Auckland.

Un projet de long-métrage piloté par une des membres de la famille de l'icône James Stewart, sa fille Kelly Stewart-Harcourt étant productrice exécutive du film. «Ma famille et moi sommes ravis et enthousiastes que KJ Apa ait accepté d'incarner mon père dans ce film», a-t-elle déclaré. «Outre ses remarquables talents d'acteur, l'enthousiasme de KJ pour le projet ne fera qu'ajouter de l'énergie et de la profondeur au rôle», a précisé son héritière.

Un choix qui enthousiasme également le réalisateur Aaron Burns, qui voue une admiration sans faille pour l'acteur né en 1908. «Jimmy Stewart est un acteur universellement apprécié. Il incarnait véritablement l'homme de la rue», a déclaré l'homme derrière la caméra. «Nous le connaissons tous grâce à "La vie est belle", mais en découvrant son histoire vraie de héros militaire de la Seconde Guerre mondiale, j'ai réalisé que la vie de Jimmy était un film formidable. Je suis vraiment honoré que Kelly Stewart-Harcourt et la famille Stewart aient confié à Burns & Co. la mission de partager "Jimmy" avec le monde entier, et je suis impatient de voir KJ Apa et le reste de notre incroyable casting donner vie à cette histoire», a t-il conclu.

Un acteur engagé par le FBI

Le film retrace l'ascension hollywoodienne de James Stewart, originaire de Pennsylvanie, auréolé d'un Oscar pour son rôle dans «The Philadelphia Story», avant de s'engager dans l'armée de l'air américaine comme pilote de combat au début de la Seconde Guerre mondiale. Peu après son retour, il aura incarné Georges Bailey dans «La vie est belle», fable de Noël chaleureuse où son personnage, au bord de la faillite, songe au suicide avant d'être rattrapé par un ange gardien nommé Clarence. Si ce conte de Frank Capra est aujourd'hui un classique, il avait à l'époque était délaissé du public.

James Stewart et Doris Gray dans «L'Homme qui en savait trop». © D.R.

James Stewart enfila alors une nouvelle casquette, celle d'espion recruté par le FBI pour détecter les «éléments subversifs» des plateaux de cinéma. A l'époque, certains artistes marchaient main dans la main avec des personnages mafieux, à l'image de Frank Sinatra. Surmené, l'acteur jettera au placard son costume d'agent double, avant de décrocher le record de collaborations avec le réalisateur Alfred Hitchcock. Le Maître du suspense lui offrira des rôles qui graveront son visage au Panthéon du cinéma, dans des films comme «Fenêtre sur cour», «Sueurs froides» et «L'Homme qui en savait trop».

Le tournage de «Jimmy» devrait débuter à West Cork, en Irlande, le 1er septembre, pour une sortie en salles prévue en novembre 2026 aux Etats-Unis.