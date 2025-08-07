Décès du salsero Eddie Palmieri à 88 ans

Le musicien Eddie Palmieri, connu pour avoir révolutionné la musique latino, est décédé mercredi 6 août à l’âge de 88 ans, a annoncé sa famille. Il était devenu le premier artiste latino à remporter un Grammy Awards en 1975 pour son album «The Sun of Latin Music».

Une légende s’est éteinte. L’artiste latino légendaire Eddie Palmieri est décédé mercredi 6 août, dans la soirée, à l’âge de 88 ans des suites d’une longue maladie, ont annoncé ses proches. Ce pianiste compositeur restera dans l’histoire de la musique comme le premier artiste latino à recevoir un Grammy Awards, c’était en 1975 pour son album «The Sun of Latin Music». Une récompense qui lui sera attribuée à dix reprises tout au long de sa carrière avec près de 40 albums au compteur.

Né dans le quartier de Spanish Harlem en décembre 1936, il avait commencé sa carrière très jeune, jouant du piano et des timbales dans différents groupes new yorkais. Ce qui lui permettra notamment de côtoyer la légende de la musique porto-ricaine Tito Rodriguez. En 1961, sa décision de remplacer les trompettes par les trombones dans son groupe La Perfecta révolutionne la salsa, et sa chanson «Azucar Pa’Ti» devient une inontournable sur les pistes de danses.

Dans les années 1970, il poursuivra ses explorations musicales dans le jazz latino et la salsa en y intégrant des notes de funk et de soul. Eddie Palmieri était connu pour être un artiste engagé, et traitait régulièrement des thèmes des inégalités, des injustices sociales et des discriminations avec les voix d'Ismael Quintana et Justo Betancourt.

«Connu pour son style pianistique percutant et ses compositions audacieuses qui défiaient les genres, il était un innovateur intrépide qui rendait hommage à ses racines afro-caribéennes tout en repoussant les limites musicales», ont notamment écrit ses proches sur son compte Instagram.